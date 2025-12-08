Reconocen pocas sentencias por corrupción en Jalisco

El titular de la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco, Gerardo de la Cruz Tovar, reconoció que desde que la dependencia estatal inició sus funciones en el año 2018, solo se han obtenido 18 sentencias condenatorias por delitos relacionados con corrupción en el estado.

Sin embargo, el funcionario estatal justificó que la mayoría de los casos se resuelven mediante suspensiones condicionales del proceso, una figura legal que permite la terminación anticipada de los juicios, por lo que aseguró que el sistema está diseñado para que no todos los casos lleguen a sentencia.

"Lo que pasa es que en el tema del sistema acusatorio empresarial no todos los asuntos van a llegar a sentencia. En realidad así está diseñado el proceso, hay algunas otras formas de terminación, tenemos más de 100, más de 120 asuntos en suspensión condicional del proceso que son formas de terminación anticipada".

La Fiscalía Anticorrupción informó que un total de 432 servidores públicos han sido vinculados a proceso en los casi 8 años de existencia de la Fiscalía especializada. De ellos, 45 han recibido prisión preventiva justificada y 15 más han sido inhabilitados para ocupar cargos públicos.

Sin embargo, para Gerardo de la Cruz se requieren más acciones legislativas para mejorar la labor de la Fiscalía Anticorrupción, por lo que recomendó varias propuestas para eficientar las acciones a llevar a cabo por la dependencia estatal.

"Hemos propuesto tres grandes temas que no se han atendido de manera adecuada: la prescripción en los delitos por corrupción, que debiera tener una prescripción más larga o hacerlos imprescriptibles; mejorar la redacción porque hay algunos tipos penales en blanco que generan impunidad y desde luego, hay que revisar las penas".

Un caso que ha avanzado rápido es el de la ex servidora pública del SIAPA, Eli Castro, quien fue expuesta por cobrar en el organismo pese a no tener experiencia o cumplir con los requisitos para un cargo en el organismo.

Las indagatorias siguen su curso, aunque el SIAPA aún debe entregar información pendiente para continuar con la investigación.

Caen pocos peces gordos por corrupción

Son pocos los ex funcionarios de alto nivel en Jalisco que han caído en la cárcel o son investigados por casos de corrupción.

De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, hay un incremento en las denuncias por casos de corrupción en Jalisco ya que, en lo que va del año, suman 1,087 carpetas de investigación abiertas , siendo la cifra más alta desde la creación de la dependencia estatal, según datos proporcionados vía transparencia.

Entre algunos señalados y que fueron altos funcionarios en administraciones estatales anteriores están Jaime Agustín González Álvarez y Antonio Cruces Mada, este último aún en prisión, y ambos ex secretarios de Salud, así como el ex titular de Desarrollo e Integración Social, Miguel Castro. También fueron vinculados a proceso Salvador Rizo Castelo, Daviel Trujillo, el ex jefe de gabinete Alberto Lamas y Felipe Tito Lugo, ex titular de la Comisión Estatal del Agua.

Todos ellos fueron parte de la administración del priista Jorge Aristóteles Sandoval. En contraste, no hay ningún funcionario de alto nivel de la gestión estatal pasada que haya sido procesado hasta la fecha, ya que las acciones se siguen concentrando en policías y agentes viales.

Entre los casos más relevantes ocurridos durante este año y que ya es investigado por la Fiscalía Anticorrupción es el de Eli Castro, expuesta por cobrar 73 mil pesos en el SIAPA pese a no tener los conocimientos para el organismo. Por ello, la dependencia estatal requirió al SIAPA más información que deberá entregar como parte de las indagatorias, con el fin de poder cerrar las indagatorias y deslindar responsabilidades.

Piden eliminar prescripción del delito de corrupción

Francisco Jiménez Reynoso, académico de la Universidad de Guadalajara y abogado, señaló que la Fiscalía Anticorrupción tendría un mejor funcionamiento si se llevaran a cabo modificaciones a las leyes para erradicar la prescripción en los delitos de corrupción.

"Hay una prescripción que es ridícula. Una prescripción que, cuando el ciudadano pierde el temor y acude a denunciar, resulta que ya prescribieron los delitos. Mi propuesta es que no haya prescripción en los delitos de corrupción. Erradicar el término o concepto de prescripción cuando se acredite que un funcionario fue corrupto".

Con ello, el académico espera que se erradique dicho concepto que se utiliza "para el manoseo, la manipulación, la práctica de procesos dilatorios" y aplicar la ley.

Gerardo de la Cruz, titular de la Fiscalía Anticorrupción, reconoció que eliminar la prescripción es uno de los pendientes legales.

Por otro lado, Jiménez Reynoso cuestionó que la Fiscalía Anticorrupción no haya procesado a más funcionarios, por ejemplo, de la administración estatal anterior.

"Fue utilizada como un instrumento y una herramienta de amago y amenazas contra adversarios políticos. No hay detenidos, nada investigaban. Hubo investigaciones, pero no hubo detenidos".

Y en contraparte, criticó que solo se hayan procesado a funcionarios de la administración estatal de Jorge Aristóteles Sandoval.

Mientras que Rubén Ortega, también académico de la UdeG, criticó que la falta de acción y la impunidad han permitido que crezca este delito. "No ha dado los resultados ejemplares que se necesitan para que se evite ese fenómeno".

Reclamó que la Comisaría de Vialidad suele concentrar las múltiples denuncias por casos de corrupción dentro del organigrama estatal. Otras autoridades señaladas constantemente son las policías municipales al igual que las estatales.

