¿Cuánto tiempo hará la Línea 4 del Tren Ligero de Tlajomulco Centro a Las Juntas?

El arranque de operaciones de la Línea 4 del Tren Ligero se encuentra programado para la próxima semana, cuando autoridades estatales y municipales finalmente inauguren el proyecto el lunes 15 de diciembre, brindando a la ciudadanía una nueva alternativa de conectividad.

Este proyecto nació del objetivo de transformar la movilidad del sur del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), disminuyendo no solo los costos del transporte, sino también reduciendo drásticamente tiempos de traslados.

¿De cuánto será el tiempo de recorrido de la Línea 4?

La Línea 4 del Tren Ligero será la primera ruta de transporte de pasajeros en México que se incorporará al derecho de la vía del tren. Su ruta atraviesa tres municipios de la metrópoli: Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque y el sur de Guadalajara.

El recorrido de cerca de 21 kilómetros se encuentra segmentado en nueve estaciones: Tlajomulco Centro, CUTLAJO, Lomas del Sur, El Cuervo, Concepción del Valle, Real del Valle, Acueducto, y Las Juntas.

De acuerdo con las autoridades, el tiempo estimado del recorrido completo será de 35 minutos. La Línea 4 conectará con otros sistemas de transporte masivo de la ciudad: Mi Macro Periférico y Mi Macro Calzada. La tarjeta de Mi Movilidad podrá emplearse como método de pago.

Se prevé que en sus inicios, esta ruta mueva a cerca de 116 mil usuarios por día. ESPECIAL

La inauguración de este proyecto beneficiará principalmente a las 275 mil personas que viven en el tramo que comprende el recorrido de la línea, en donde también se localizan diversos comercios, bodegas y naves industriales.

Se prevé que en sus inicios, esta ruta mueva a cerca de 116 mil usuarios por día. Cabe decir que el acceso a este novedoso medio de transporte en la ciudad será gratuito durante los primeros 15 días de operaciones.

