En los primeros días de este 2026 suman ya ocho detenciones de personas de origen colombiano ligadas a actividades relacionadas con los conocidos préstamos "gota a gota" y rifas colombianas, a partir de diversas acciones emprendidas por las autoridades de Jalisco.

Así lo dio a conocer el secretario de seguridad, Juan Pablo Hernández, quien dijo, desde los primeros días del año se puso en marcha un operativo interinstitucional enfocado en detectar y desarticular este tipo de prácticas, particularmente en zonas de alta afluencia comercial del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), a partir de información recabada mediante denuncias anónimas.

Refirió que las acciones se han concentrado principalmente en mercados y corredores comerciales de Guadalajara y Zapopan, donde se identificaron patrones de cobro violento y amenazas contra personas que habían aceptado los "préstamos gota a gota", en los cuales estos sujetos prestan ciertas cantidades de dinero, usualmente con abonos bajos, pero con intereses que terminan siendo impagables, o supuestas rifas donde los premios nunca son entregados, y en los que operan grandes redes de "paleros" que se hacen pasar por supuestos ganadores.

"Queremos agradecer especialmente a las personas que se han animado a reportar al teléfono 089 este esquema de extorsión en el que con violencia y amenazas les llegan a cobrar intereses impagables prácticamente. Ha sido con el análisis de estos reportes que diseñamos las acciones focalizadas que nos permitieron capturar desde el 7 de enero a la fecha a ocho personas presuntamente ligadas con esta práctica delictiva, principalmente en los mercados y zonas comerciales de Guadalajara y Zapopan", manifestó el secretario.

El funcionario afirmó que la Secretaría de Seguridad trabaja de manera coordinada con la Guardia Nacional, la Defensa Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM), instancia que encabeza los procesos de control migratorio. Aclaró que las intervenciones no tienen un enfoque discriminatorio contra las personas de origen colombiano, sino que responden a revisiones administrativas en las que suelen detectarse indicios relacionados con estas actividades ilícitas, aunque no siempre existe flagrancia para proceder penalmente, por lo cual entran otros procesos para actuar en su contra, y donde entra el INM.

"Lo importante de este dato es que no es que estemos de manera direccionada a estar molestando a personas de otra nacionalidad, por el contrario, esto más bien tiene que ver con los operativos que traemos de manera coordinada con migración, quienes ellos traen la batuta en este operativo. Nosotros estamos apoyándolos en acompañamiento y es únicamente en atención a su calidad migratoria, así como los procesos y controles migratorios que tiene el propio Instituto Nacional de Migración".

Detalló que, aunque durante las revisiones se localizaron indicios como libretas con registros de deudas, nombres y números telefónicos, estos elementos por sí solos no resultaron suficientes para iniciar un proceso penal inmediato.

"Lamentablemente, no podemos llevarlos a Fiscalía porque no hay un delito flagrante, no hay ningún señalamiento (directo). Entonces, en este caso, únicamente por su condición y calidad migratoria que es irregular en México, el Instituto Nacional de Migración lleva a cabo su trámite administrativo para regresarlos a su país, con todas las consideraciones que deben tener las personas de otra nacionalidad que se encuentren en nuestro territorio nacional", dijo.

Por último, ante la dificultad mencionada de judicializar algunos casos, la dependencia activó recientemente un área de atención a víctimas, en coordinación con la Fiscalía del Estado, con el objetivo de brindar acompañamiento y facilitar la presentación de denuncias, lo que permitirá fortalecer las investigaciones y cerrar el paso a este tipo de extorsiones, independientemente de la nacionalidad de quienes las cometan.

"Nosotros lo que hicimos ahora fue activar un área de atención a víctimas. Esta área va encaminada y va en coordinación y de la mano con Fiscalía para poder hacer el acompañamiento, asesoría y recepción de denuncias de personas que hubieran sido víctimas de un delito… con esto vamos a fortalecer el apoyo a todas las personas que sean víctimas del delito" , finalizó Juan Pablo Hernández.

