Nuevo C5 de Providencia lleva un avance del 38 %; esperan que primera etapa quede lista en mayo

Este jueves en la rueda de prensa semanal en materia de seguridad, el director general del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) Escudo Jalisco, Juan Carlos Contreras, brindó un balance sobre los avances que lleva la construcción de la nueva sede que se construye en la colonia Providencia.

"Ya se tiene un avance del 38 % de esta obra. Se puede observar ya la estructura metálica que sostendrá el centro y se avanza en la instalación de las lozas que dividirán cada uno de los pisos. El objetivo es alcanzar, en una primera etapa de este centro, la puesta en marcha de la sala operativa, la sala de crisis, y la totalidad de las áreas de tecnología para poder estar operando los primeros días del mes de mayo, y así estar listos para poder recibir uno de los eventos más importantes que tendrá la ciudad, que es el Mundial de FIFA 2026 ", afirmó Contreras Vargas.

El director destacó la expansión que tendrá la red de videovigilancia, la incorporación de herramientas de inteligencia artificial (IA) y la modernización de los sistemas de atención ciudadana , acciones que forman parte de una estrategia integral orientada a ampliar la cobertura territorial, mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y robustecer la coordinación interinstitucional en todo el estado.

"Uno de los avances más significativos que se tiene en este momento es el incremento en la red de videovigilancia. Esta pasará de siete mil cámaras a cerca de 13 mil cámaras distribuidas por toda la entidad. Este crecimiento permitirá ampliar la cobertura territorial, mejorar la capacidad de monitoreo en tiempo real y fortalecer la prevención y atención de incidentes en espacios públicos, vialidades y zonas prioritarias", indicó Contreras Vargas.

Dijo, casi tres mil cámaras nuevas que se pretende instalar este mismo año, las cuales serán colocadas en puntos estratégicos a partir de distintos estudios de viabilidad previamente realizados, y para lo cual ya se llevaron a cabo los trámites administrativos para la colocación de 736 postes en los distintos puntos que se instalarán. "Estos puntos de monitoreo contarán con sus cuatro cámaras de videovigilancia, cada uno de ellos, y de estos ya el 10 % cuentan con sus cámaras instaladas", afirmó el director del C5 Escudo Jalisco.

Las actualizaciones en materia de seguridad en Jalisco

Contreras Vargas añadió que esta expansión permitirá que el sistema de videovigilancia del C5 pase de operar en 15 municipios a tener presencia en cerca de 50, lo que representa una ampliación significativa en términos de alcance territorial.

Afirmó, también se avanza ya en la instalación de los arcos carreteros en puntos estratégicos, tanto en los límites de Jalisco como en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), como parte de un análisis basado en la incidencia delictiva.

"En estos momentos se ha finalizado ya con la construcción y equipamiento de dos de los arcos, uno en Puerto Vallarta y uno en Ixtlahuacán de los Membrillos, y estamos en proceso de integrar esa tecnología al software del C5. Estos arcos carreteros no son para fotomultas como algunos ciudadanos se lo han preguntado; están hechos para los lectores de cámaras LPR y cámaras de videovigilancia", afirmó Juan Carlos Contreras.

El director general del C5 también destacó la incorporación de nuevas tecnologías basadas en IA, así como el fortalecimiento de los servicios de atención de emergencias, particularmente a través de la videollamada que ya está en operación en el 911 de Jalisco, que permite una interacción directa con la ciudadanía en tiempo real siempre y cuando la persona brinde a la persona operadora los permisos correspondientes. Señaló que estas herramientas ya han mostrado resultados positivos en la atención de emergencias médicas y en la canalización oportuna de apoyos.

" Ya tenemos en funcionamiento la videollamada de emergencias del C5. Con esta podemos contar con el apoyo de la ciudadanía, con sus cámaras de sus teléfonos celulares, en tiempo real para saber qué es lo que está pasando al momento en el que tienen una emergencia . Nos ha ayudado ya en el C5 a apoyar a ciudadanos que tienen situaciones de emergencias médicas y que les podemos dar un acompañamiento y asesoría en tanto llegan los servicios médicos. Este sistema nos permite, de forma segura y con la autorización del ciudadano, tener acceso a su cámara y también a su geolocalización para poder ser más oportunos en canalizar un apoyo", explicó.

Finalmente, Contreras Vargas resaltó el trabajo conjunto con otras instancias para la búsqueda de personas, el uso de tecnologías de reconocimiento y la mejora continua en la atención de llamadas de emergencia y denuncias anónimas, lo que, afirmó, responde a una visión clara de aprovechar la tecnología para fortalecer la confianza ciudadana y construir entornos más seguros en Jalisco.

" Este proyecto refiere a una visión clara: aprovechar la tecnología para proteger a las personas, fortalecer la confianza de la ciudadanía y construir entornos más seguros. La seguridad es una tarea compartida y desde el C5 se consolida un modelo que combine infraestructura, innovación tecnológica y capital humano al servicio de la sociedad . Reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando con responsabilidad, transparencia y coordinación interinstitucional, siempre al bienestar de la ciudadanía", finalizó el director.

