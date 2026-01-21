Cine al aire libre en Guadalajara GRATIS: Cartelera del 22 al 25 de enero

Para quienes buscan planes sencillos, accesibles y fuera de lo común, la ciudad ofrece una alternativa que combina entretenimiento y un ambiente relajado: el cine al aire libre.Durante cuatro días, del jueves 22 al domingo 25 de enero, Cinemalive llevará sus funciones a distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, convirtiéndose en una opción ideal para disfrutar en familia o con amigos.La propuesta invita a salir de la rutina y a vivir una experiencia diferente bajo el cielo nocturno, perfecta para quienes quieren pasar un buen rato sin gastar de más. La recomendación es ir preparados: una cobija puede hacer la diferencia para mayor comodidad y, si se desea, algunos snacks para acompañar la función y completar la velada.Te compartimos las funciones de esta semana: InterestelarLilo y StitchEnredadosValienteRioMF