Cine al aire libre en Guadalajara GRATIS: Cartelera del 22 al 25 de enero

Cinemalive ofrecerá varias funciones en diferentes ubicaciones de la Zona Metropolitana de Guadalajara; te compartimos la cartelera

Por: Moisés Figueroa

Será una oportunidad perfecta para relajarse, compartir risas y disfrutar juntos de una noche diferente. FACEBOOK / Cinemalive

Para quienes buscan planes sencillos, accesibles y fuera de lo común, la ciudad ofrece una alternativa que combina entretenimiento y un ambiente relajado: el cine al aire libre.

Durante cuatro días, del jueves 22 al domingo 25 de enero, Cinemalive llevará sus funciones a distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, convirtiéndose en una opción ideal para disfrutar en familia o con amigos.

La propuesta invita a salir de la rutina y a vivir una experiencia diferente bajo el cielo nocturno, perfecta para quienes quieren pasar un buen rato sin gastar de más. La recomendación es ir preparados: una cobija puede hacer la diferencia para mayor comodidad y, si se desea, algunos snacks para acompañar la función y completar la velada.

Te compartimos las funciones de esta semana: 

Jueves 22 de enero  

Interestelar

  • Ubicación: Parque Metropolitano
  • Hora: 18:00 horas

Viernes 23 de enero

Lilo y Stitch

  • Ubicación: Parque Alcalde
  • Hora: 19:45 horas

Enredados

  • Ubicación: Parque Mirador Independencia
  • Hora: 19:45 horas

Sábado 24 de enero

Valiente

  • Ubicación: Parque Metropolitano
  • Hora: 19:00 horas

Domingo 25 de enero

Rio

  • Ubicación: Parque de las Niñas y los Niños
  • Hora: 19:00 horas

