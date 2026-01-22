Suman 15 mil tarjetas únicas Jalisco entregadas durante la primera semana

Del 19 de enero a la fecha se han entregado 15 mil tarjetas únicas Jalisco, plásticos bancarios con las que se podrá acceder al subsidio del transporte público, así como a programas sociales del Gobierno del Estado. Los módulos de Parque San Jacinto, Central Camionera, Unidad López Mateos y Zapopan Centro han registrado la mayor afluencia de personas.

La entrega se realiza de manera gradual una vez concluido el prerregistro. Los usuarios reciben una notificación para agendar su cita y acudir a su módulo correspondiente. De acuerdo con el Gobierno del Estado, algunos asistentes destacaron la facilidad del trámite y los beneficios del plástico.

PUEDES LEER: Yo Jalisco abre periodo de refrendo para beneficiarios del apoyo al transporte gratuito

Durante el registro de la tarjeta única ocurrieron retrasos e inconvenientes técnicos en algunos módulos, como Dos Templos, Centro de Guadalajara y la Unidad Administrativa Las Águilas; el Gobierno estatal justificó las fallas a la "alta participación y de un proceso de esta magnitud, derivado del gran interés de la ciudadanía por acceder a este nuevo modelo de atención". Usuarios reportaron esperas de hasta dos horas para obtener la tarjeta.

Durante la primera etapa de entrega, que terminará en marzo, se instalaron 11 módulos en el Área Metropolitana de Guadalajara y en los municipios donde opera el sistema de transporte público. Éstos son Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tonalá, Tlaquepaque, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno y Zapotlán el Grande. En Tepatitlán de Morelos, el módulo comenzará operaciones el 9 de febrero.

¿Cómo obtener la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco?

Para acceder a la tarjeta, con la cual se pagarán 11 pesos en lugar de 14 a partir del 1 de abril (para estudiantes la tarifa será de cinco pesos, pero únicamente con el plástico) se debe realizar el prerregistro en el sitio web tarjetaunica.jalisco.gob.mx con CURP, INE, número de celular, correo electrónico y domicilio en Jalisco.

Posteriormente se recibirá un mensaje de texto para programar una cita y, una vez en el módulo correspondiente, se deberá presentar el acuse de recibo impreso y copia del INE por ambos lados. También se puede llevar un certificado de discapacidad, constancia de estudios o acta de nacimiento para menores de edad.

Las y los beneficiaros de Mi Movilidad o Yo Jalisco, Apoyo al Transporte, deberán presentar la documentación requerida por la Secretaría del Sistema de Asistencia Social y su tarjeta de transporte vigente para realizar el intercambio.

El trámite también se puede hacer de forma presencial en los 40 puntos de atención distribuidos en la metrópoli y que pueden ser consultados en el sitio web tarjetaunica.jalisco.gob.mx.

La tarjeta se podrá recargar en las máquinas disponibles en estaciones de Mi Tren, Mi Macro y SITREN, así como en tiendas de conveniencia y puntos autorizados.



YC