El Gobierno de Guadalajara dio a conocer cuáles fueron las faltas viales más recurrentes en el municipio durante el 2025. De acuerdo con datos de la Dirección de Movilidad y Transporte, entre los meses de enero y noviembre del año pasado se impusieron un total de 200 mil 734 sanciones por infringir el reglamento.

¿Cuál fue la multa más recurrente en Guadalajara en 2025?

Del total de sanciones acumuladas durante estos once meses, casi la mitad de las multas que se levantaron fue por dejar vehículos en línea amarilla o en el cruce de calles, con un 43.43 por ciento.

Esta práctica ilícita representa un riesgo para los usuarios de la vía, ya que obstaculiza la visibilidad, elevando el riesgo de un siniestro, explicó Saúl González, titular de la dependencia del gobierno tapatío:

“Cuando hay línea amarilla es porque la vialidad tiene algunas restricciones (...) lo que se ocasiona es que se reduzca el espacio del arroyo vehicular y se puede provocar un siniestro y en el caso de la intersección el riesgo es para los vehículos y para las personas peatonas, porque se obstruye la visibilidad tanto de la persona que va a cruzar la calle como del vehículo y se ocasionan siniestros”, indicó.

Con 62 mil 680 multas emitidas el año pasado, omitir el pago del estacionamiento en la vía pública ocupó el segundo lugar de infracciones por las que se castigó a más conductores en el municipio.

Finalmente, el tercer puesto se lo llevaron las sanciones correspondientes a la Clave V, consideradas como las más graves en materia de movilidad. Este tipo de multa, cuyo monto asciende a los 6 mil 362 pesos, según la Ley de Ingresos 2026, se aplica cuando los conductores se estacionan sobre banqueta, en lugares para vehículos de emergencia, zonas peatonales, andadores o sobre ciclovía, es decir, la mala práctica de estacionarse, lo que genera mayores condiciones de riesgo para la ciudadanía.

Por Clave V se levantaron 36 mil 659 sanciones de enero a noviembre de 2025. Cabe decir que los descuentos por pronto pago no aplican para este tipo de multas. La única vía para intentar reducir el monto a pagar es que el infractor tome un curso de educación vial.

Pese a que las infracciones se cometen en todo el municipio, la zona Centro y las áreas comerciales son las que más concentran faltas a la normativa.

“Cualquier acción que se realice, por simple que parezca como lo es (sancionar) un vehículo estacionado en línea amarilla tiene la función de proteger a las personas más vulnerables en la vía”, indicó Saúl González.

El director de Movilidad hizo un llamado a la ciudadanía a respetar las normas de tránsito, respetando las zonas de estacionamiento y no dejar el carro “ni cinco minutos” mal aparcado.

“Ni un minuto ni cinco segundos, porque justo en ese tiempo puede ocurrir un siniestro y podemos perder una vida, en lo que el vehículo se estaciona cinco minutos en la banqueta, muchas personas tuvieron que bajarse al arroyo vehicular poniendo en riesgo su vida”.

