Cerca de 100 mil plantas de marihuana en cinco predios distintos, dentro del municipio de Tequila, fueron destruidos por elementos de la Policía Regional de la Secretaría de Seguridad de Jalisco y de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), como parte de un recorrido de vigilancia en la delegación Santa Cruz.

Fue en el camino que va de la cabecera municipal al poblado de El Salvador donde los elementos de seguridad detectaron un primer terreno con cultivos de la droga. Al inspeccionar los alrededores detectaron cuatro predios más. En cuatro de ellos las plantas tenían poco más de 1.3 metros de altura, mientras que en el otro no superarán los 50 centímetros. En total se destruyeron 104 mil matas de marihuana.

Tras notificar a un agente del Ministerio Público federal, los oficiales realizaron la quema de los sembradíos conforme el protocolo de actuación policial. No se reportaron personas detenidas tras los hechos.

En diciembre pasado, la Policía del Estado y la Fiscalía General de la República localizaron cerca de 80 kilos de marihuana sobre la carretera Guadalajara - Tepic, en el municipio de Hostotipaquillo, también en la región Valles del Estado. Y alrededor de dos meses antes, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional destruyeron cinco terrenos de plantíos de marihuana, con una superficie superior a los 14 mil metros cuadrados.

Sin embargo, en ambos casos no se reportaron personas detenidas.

