La mañana del miércoles 21 de enero, oficiales de Protección Civil Jalisco atendieron a un menor de edad que presentó síntomas compatibles con "mal de montaña", en la zona conocida como "La Curva del Leñador".

El infante de poco menos de tres años de edad originario del municipio de Villa de Álvarez, Colima, presentaba baja saturación de oxígeno, frecuencia cardiaca elevada y se encontraba en estado de inconsciencia, por lo que de inmediato se realizaron maniobras de atención y estabilización en el sitio.

Posteriormente, el infante fue trasladado al ingreso del Rancho "El Milanés", donde se realizó la entrega formal a personal de Cruz Roja, quienes continuaron con su traslado al IMSS de Ciudad Guzmán para valoración y atención médica especializada.

Ante situaciones de este tipo, Protección Civil Jalisco pide extremar medidas preventivas al visitar zonas de gran altitud, particularmente en el caso de infantes muy pequeños, ya que su organismo es más vulnerable a los cambios bruscos de altura, temperatura y presión atmosférica. El mal de montaña puede presentarse de manera súbita y evolucionar rápidamente, incluso sin síntomas previos evidentes.

De igual forma, las autoridades recordaron que se debe evitar el evitar el ascenso de menores de corta edad al Nevado, así como de personas con padecimientos respiratorios, cardiacos o crónicos.

¿Qué es el "mal de montaña"?

También conocido como mal de altura, es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona que ascienda rápidamente en altutid causando una reducción en los niveles de oxígeno debido a la presión atmosférica. Estos son sus síntomas:

Dificultad para dormir

Mareo o sensación de vértigo

Fatiga

Dolor de cabeza

Falta de apetito

Náuseas o vómitos

Pulso rápido (frecuencia cardíaca)

Dificultad respiratoria con esfuerzo

Coloración azulada de la piel (cianosis)

Rigidez o congestión pectoral

Confusión

Tos

Expectoración de sangre

Disminución del estado de conciencia o aislamiento de la interacción social

Tez pálida o grisácea

Incapacidad para caminar en línea recta o incapacidad absoluta para caminar

Dificultad respiratoria en reposo

La forma de evitarlo en adultos es ascender gradualmente y evitar grandes cambios de altitud si se ha padecido la enfermedad anteriormente, si se está bajo el influjo de sustancias, si tiene problemas médicos en corazón, sistema nervioso o pulmones o si se tiene anemia.

Con información de Protección Civil Jalisco

