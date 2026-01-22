STPS reconoce a Oracle con el Distintivo de Responsabilidad Laboral al Estilo Jalisco

Por su cumplimiento de la normativa laboral vigente y su compromiso con el bienestar de 650 trabajadoras y trabajadores , la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Jalisco (STPS) reconoció a Oracle de México, S.A. de C.V. con el Distintivo de Responsabilidad Laboral al Estilo Jalisco.

Ricardo Barbosa Ascensio, titular de la STPS, señaló que Oracle es un ejemplo para otras empresas en materia de inclusión, ya que ha destacado por su constante trabajo para igualar las oportunidades de sus colaboradores.

Te puede interesar: Museo de la Ciudad albergará muestra sobre agua y Lago de Chapala

"La semana pasada se reformó la Ley Federal del Trabajo para que las empresas sean más incluyentes y más equitativas en cuanto a género. Oracle es una ejemplo de inclusión, aunque ahora tenga más hombres que mujeres es una empresa de igualdad de oportunidades", expresó Barbosa Ascensio.

Oracle figura entre las empresas reconocidas por la STPS por aplicar prácticas laborales responsables en el Estado. CORTESÍA

Por su parte, Erik Peterson, fundador y gerente general del MDC Oracle Mexico Development Center, ubicado en Zapopan, Jalisco, destacó la importancia del compromiso de la empresa con su talento humano.

El reconocimiento se otorgó en el marco de la segunda convocatoria del Distintivo 2025, que destacó a 628 centros de trabajo que implementan prácticas laborales responsables y promueven entornos seguros , saludables e inclusivos.

Autoridades laborales de Jalisco destacaron a Oracle por impulsar la igualdad de oportunidades. CORTESÍA

Oracle reiteró su compromiso con la seguridad y salud laboral mediante la operación de su Comisión de Seguridad e Higiene , conformada por 135 brigadistas, cuyo objetivo es prevenir riesgos laborales y garantizar condiciones de trabajo seguras.

El Distintivo de Responsabilidad Laboral al Estilo Jalisco combina asesoría y verificación para elevar los estándares laborales en las empresas del Estado, incentivando a más centros de trabajo a implementar prácticas que beneficien tanto a empleadores como a trabajadoras y trabajadores.

Con un importante centro de desarrollo en Guadalajara, Oracle es una empresa multinacional de tecnología. CORTESÍA

Oracle es una empresa estadounidense del sector de tecnologías de la información que desarrolla y ofrece soluciones y servicios tecnológicos dirigidos al ámbito empresarial.

También puedes leer: Módulos del Tren Ligero donde puedes tramitar la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco

La Segunda Convocatoria del Distintivo de Responsabilidad Laboral al Estilo Jalisco estuvo abierta del 28 de abril al 31 de julio de 2025, reconociendo a 628 centros de trabajo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP