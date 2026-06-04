La Fiscalía de Jalisco informó de la captura de ocho personas tras diversos operativos por presuntos fraudes de financieras automotrices.

El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, detalló en rueda de prensa que, según las carpetas de investigación, las presuntas empresas estarían involucradas en esquemas de fraude en la comercialización de vehículos cuyas operaciones habrían afectado a decenas de personas, generando pérdidas económicas por hasta cinco millones de pesos.

Entre los detenidos están Jonathan "N" y Kevyn "N", quienes estarían involucrados en denuncias interpuestas en contra de la empresa Élite Inspire Motors and Logistics, en cuyas oficinas se realizaron dos cateos para obtener indicios, esto en los municipios de Guadalajara y Tonalá.

¿Cómo ocurrieron las detenciones de 8 personas señaladas de presunto fraude?

Las detenciones derivan de distintas acciones ministeriales, entre ellas un cateo ejecutado el 29 de abril en un inmueble de la empresa Finvia, en la colonia Jardines de la Paz, señalada en múltiples denuncias por presuntamente incumplir la entrega de vehículos ofertados bajo esquemas de financiamiento.

La diligencia fue autorizada por un juez, luego de que una persona denunció que entregó 30 mil pesos como pago inicial para la adquisición de un vehículo que no le fue entregado.

Ahí se detuvo a seis hombres, quienes son José Alfredo "N", José de Jesús "N", Luis Alberto "N", Ismael "N", Kevin Arturo ''N'' y Aldo "N"; a este último también se le investiga por su presunta participación en otra empresa, ATM Motors Auto Financiamiento.

''A un cliente ya le habían cobrado 30 mil pesos como pago inicial para darle una camioneta Tacoma, misma que nunca le entregaron. Además, de último momento, le cambiaron las condiciones de entrega y le exigían más dinero como mensualidades'', comentó.

De los ocho detenidos, siete enfrentan cargos vinculados a proceso por el delito de fraude , mientras que Kevin Arturo ''N'' fue vinculado por el delito de cohecho.

Financieras acumulan denuncias

La Fiscalía explicó que hay 98 denuncias contra la empresa Financiera Finvia, en las que se reclaman montos superiores a tres millones de pesos, mientras que la financiera ATM Motors Auto Financiamiento presenta 34 denuncias por presuntos fraudes que superan 912 mil pesos.

De la empresa Élite Inspire Motors and Logistics, se registraron 55 carpetas de investigación por una afectación de un millón 67 mil pesos.

La dependencia estatal llama a las personas que pudieran haber sido afectadas por estos esquemas, a interponer las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público con el objetivo de robustecer las indagatorias.

JM