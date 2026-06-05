Lanzan programa de apoyo para artesanos de Colotlán y Zacoalco de Torres

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través del Servicio Nacional del Empleo lanzó un programa para apoyar a los artesanos de Colotlán y Zacoalco de Torres cuna de los cintos pintados y los equipales.

El programa "Hecho al Estilo Jalisco" contará con un presupuesto total de 2 millones de pesos aportados por el Gobierno del Estado y los municipios y busca beneficiar a entre 160 a 200 trabajadores con apoyos de 10 mil hasta 25 mil pesos.

"Esto es para poder apoyar al artesano en la compra de materiales necesarios para la fabricación de sus productos, para adquirir equipo productivo, mobiliario, maquinaría ligera, materia prima y otros insumos necesarios para el fortalecimiento de los talleres y continuar preservando los oficios que forman parte del patrimonio cultural de Jalisco", indicó Rodrigo Gabriel Arias Salles, director del Servicio Nacional del Empleo.

El funcionario detalló que este programa busca fomentar la formalidad del empleo en el Estado y las convocatorias fueron publicadas desde el pasado 20 de mayo.

"Ya estamos trabajando en ello y esperamos que muchos artesanos puedan ser beneficiados con este proyecto que creemos que puede ser un aliciente para esta gran labor que hacen los artesanos de nuestro Estado", añadió Arias Salles.

Apoyos serán desde los 10 mil pesos

Los recursos para apoyar a los artesanos serán a fondo perdido y concluirá una vez que se termine el presupuesto.

"En base a las necesidades que tenga cada uno de los artesanos tomando en cuenta que va desde los 10 mil hasta los 25 mil pesos, nosotros recibimos las peticiones de las necesidades que tienen y en base a presupuesto es lo que vamos a apoyar", precisó.

El Servicio Nacional del Empleo también anunció que ya se abrió la convocatoria Jale Seguro al Estilo Jalisco que contará con un presupuesto de 11 millones de pesos. La convocatoria de este programa fue anunciada la semana pasada.

Adicionalmente se presentará el programa de Empleo Temporal y Crece Tu Negocio al Estilo Jalisco el cual beneficiará a distintos municipios.

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NA