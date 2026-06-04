Elementos de la Policía de Jalisco capturaron en Puerto Vallarta a un sujeto que era buscado por delitos de alto impacto en los Estados Unidos. La detención se dio tras un despliegue diseñado desde la Comisaría de Inteligencia de la corporación estatal.

Detalles de la aprehensión

Los oficiales estatales recibieron una alerta de la agencia federal estadounidense U.S. Marshals, en la cual se informaba sobre la búsqueda de quien fue identificado como Cristian "N" , y señalaban que posiblemente se encontraba en el citado municipio de Jalisco.

De acuerdo con la agencia de los Estados Unidos, el hombre de 21 años, que es originario de Los Ángeles, California, era buscado por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, descarga de arma de fuego y delitos contra la salud .

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Con esa información, elementos de la Unidad de Drones de la Comisaría de Inteligencia establecieron un cruce multiplataforma de datos y se definieron puntos que presuntamente frecuentaba, razón por la que trazaron un operativo con agentes de la Comisaría General.

Este despliegue dio resultados en el cruce de Aldama y 15 de Mayo, en la colonia Las Palmas, donde ubicaron a un individuo con las características del objetivo.

Autoridades destacan la captura

Una vez que corroboraron su identidad y determinaron que había ingresado al país de forma irregular, se realizó el aseguramiento y traslado con el apoyo de un helicóptero del Escuadrón Aerotáctico y una unidad Goliath, del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), para su puesta a disposición ante el Instituto Nacional de Migración, para determinar su situación legal.

"Este objetivo se suma a otros que estuvimos localizando en los últimos días; en total, fueron cuatro objetivos con órdenes de aprehensión por diferentes delitos; el más relevante fue este que tenía orden de captura por homicidio y delitos contra la salud", dijo Juan Pablo Hernández, secretario de Seguridad del Estado, durante la rueda de prensa que se lleva a cabo cada jueves sobre temas de seguridad.

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FF