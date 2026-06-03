Miércoles, 03 de Junio 2026

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Aseguran cargadores, cartuchos y equipo táctico dentro de un vehículo en Teocaltiche

Elementos detectaron dentro de una unidad aparentes cargadores y cartuchos, presuntamente de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército

Por: Fabián Flores

Algunos de los elementos encontrados en el vehículo tenían leyendas que revelarían su pertenencia a la Secretaría de la Defensa Nacional y al Ejército mexicano. ESPECIAL

Algunos de los elementos encontrados en el vehículo tenían leyendas que revelarían su pertenencia a la Secretaría de la Defensa Nacional y al Ejército mexicano. ESPECIAL

Elementos de la Policía Regional de Jalisco aseguraron cargadores, cartuchos y equipo táctico en un automóvil en el Libramiento Teocaltiche y Profesora Ma. de La Luz Ornelas, de la delegación El Eucalipto, del municipio de Teocaltiche, Jalisco.

El hallazgo en Teocaltiche

Los elementos de la corporación realizaban un recorrido de vigilancia coordinado con uniformados de la Comisaría municipal en el Libramiento Teocaltiche cuando observaron un vehículo en aparente abandono, sin placas de circulación y con la puerta semiabierta.

Al aproximarse, detectaron dentro de la unidad un supuesto chaleco táctico, así como aparentes cargadores y cartuchos, presuntamente de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

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De inmediato, los uniformados activaron el protocolo de aseguramiento, desplegaron unidades en el perímetro, y solicitaron mando y conducción a un agente ministerial de la Fiscalía de la región.

Los elementos aseguraron el vehículo marca Chevrolet, Cruze, tipo sedán, modelo 2018, color blanco, sin matrícula.

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Además de tres aparentes cargadores metálicos de arma larga AK-47; cerca de 41 cartuchos, al parecer calibre 7.62x39 mm, para arma AK-47; y un supuesto cargador de plástico transparente, desabastecido, calibre 5.56x45 mm, con la leyenda "SEDENA, INDUSTRIA MILITAR, FUSIL FX-05, 2011".

De acuerdo con el reporte, también se aseguró un posible cargador de plástico, calibre 7.62x39 mm, para arma AK-47; un chaleco balístico color verde militar y al menos 2 coderas y 2 rodilleras con la leyenda "Ejército Mexicano".

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