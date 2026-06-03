Este miércoles 03 de junio del 2026, el colectivo de búsqueda Desaparecidos Sin Justicia localizó restos humanos enterrados en dos fincas distintas del fraccionamiento Valle de Los Olivos, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del Olivo Colombiano y Olivo Chileno. En una de las fincas encontraron los restos de, al parecer, un hombre, ya que llevaba un cinturón azul con franjas verdes y rojo, además de un bóxer negro con una línea roja con la leyenda PUMA.

Más tarde, a unas ocho casas encontraron a una persona con cabello largo, así como unos tenis al parecer de color gris con negro y blanco, sin mayores características.

De acuerdo con el colectivo, se continuará trabajando en la zona hasta descartar la existencia de más restos.

Los mismos serán llevados a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en espera de que se realicen los análisis correspondientes en busca de algún cruce genético, y que así puedan regresar con sus familiares.

En lo que va del año en Jalisco se ha reportado el hallazgo de por lo menos 32 fosas clandestinas en distintos sitios del Área Metropolitana de Guadalajara y el interior del Estado . La primera de ellas fue la localizada en el mes de enero en Cordillera de los Pirineos, Tlajomulco de Zúñiga, de donde se extrajo el cuerpo de un hombre que ya fue preidentificado.

JM