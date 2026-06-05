Viernes, 05 de Junio 2026

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Los 3 templos más bonitos en Guadalajara para visitar en el Mundial 2026

La bella ciudad de Guadalajara es rica en historia y arquitectura que la hace única entre muchas; entre ellas está la de sus templos 

Por: El Informador

El Mundial 2026 en Guadalajara es una de las mejores oportunidades para recorrer las calles de la ciudad y conocer lugares nuevos. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El Mundial 2026 en Guadalajara es una de las mejores oportunidades para recorrer las calles de la ciudad y conocer lugares nuevos. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El Mundial 2026 en Guadalajara también es una oportunidad para conocer nuevos. La Perla Tapatía es perfecta para hacer recorridos culturales e históricos. En esta ocasión te decimos algunos de los templos en Guadalajara que puedes visitar. No lo pienses más y disfruta de la belleza única de cada uno de ellos. 

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La Catedral de Guadalajara

La Catedral de Guadalajara es una de las bellezas arquitectónicas más antiguas de Guadalajara. Tiene dos icónicas torres de 65 metros de altura y detalles interesantes sobre su historia. Se encuentra sobre el paseo peatonal de Av. Alcalde. Un lugar ideal para pasar la tarde en familia, disfrutar de una deliciosa nieve o esquite.

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Templo Expiatorio

Considerado como la máxima obra de estilo neogótico de México. En el Templo Expiatorio se pueden apreciar 3 impresionantes naves con un claro estilo neogótico italiano por fuera y francés al interior. Su construcción inició en 1897 y fue inaugurado hasta 1931. 

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Exconvento del Carmen

El Exconvento del Carmen era un claustro de varones anexo al Templo del Carmen. Fue fundado entre 1687 y 1690 en las afueras de Guadalajara por la Orden de los Carmelitas Descalzos. Actualmente, algunas de sus áreas se usan como auditorios para eventos culturales y sociales, además de obras teatrales y exposiciones temporales. 

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Aprovecha este Mundial 2026 para visitar estas joyas de la Perla Tapatía, ricas en historia y características por su arquitectura preciosa, difícil de olvidar e inevitable de fotografiar. Disfruta de un recorrido por la bella Guadalajara y disfruta de la belleza de sus templos. 

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