Una nueva clausura a un centro de rehabilitación irregular se concretó este martes a cargo de las autoridades de Tlaquepaque, quienes documentaron que personas internas en el sitio referían que en él se registraban agresiones, además de encontrar un mal manejo de las instalaciones e incluso, se tiene una investigación por una presunta violación.

El Ayuntamiento de Tlaquepaque explicó que la intervención a este espacio, ubicado en la colonia Francisco Silva Romero, se dio derivado de una denuncia ciudadana anónima.

Así, personal de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en coordinación con la Fiscalía del Estado, ejecutaron una orden de cateo dentro del presunto centro de rehabilitación, ubicado sobre la calle Patria, entre las calles Sindicato y Regidores , donde fueron detectadas diversas irregularidades administrativas, sanitarias y presuntos hechos delictivos contra internos.

En primer lugar, señaló el ayuntamiento, durante la intervención se realizó una inspección exhaustiva en el establecimiento, en el que se encontraban 83 internos, detectando múltiples anomalías consideradas graves por la normatividad vigente.

Entre las irregularidades encontradas durante las diligencias se documentaron señalamientos por presunto maltrato y lesiones a internos, además de una denuncia por tentativa de violación, por lo que se iniciaron las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos, afirmó la autoridad municipal.

En el lugar también se detectó la presencia de una persona con sarampión que convivía con otros internos, situación que representaba un riesgo para la salud de quienes permanecían en el lugar. Además se brindó atención a una persona que presentaba lesiones derivadas de la picadura de un alacrán.

Entre las irregularidades del lugar destacan además la falta de licencia municipal para su operación, incumplimiento de medidas de seguridad, ausencia de manifiestos para el manejo de residuos peligrosos, así como la falta de constancias de manejo de alimentos expedidas por la autoridad sanitaria competente.

"Además, se constató una evidente sobreocupación en el inmueble, ya que únicamente contaba con 37 camas para albergar a los 83 internos que permanecían en el lugar, situación que comprometía sus condiciones de estancia y bienestar, entre otras observaciones", refirió la alcaldía de Tlaquepaque.

Hallan también animales exóticos

Por otra parte, la autoridad informó que durante la revisión del inmueble también fueron localizados cinco pavorreales (cuatro hembras y un macho) además de dos guacamayas verdes y un perico , los cuales quedaron bajo resguardo del área de Bienestar Animal del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, a fin de garantizar su protección y verificar las condiciones en las que se encontraban.

"Una vez concluida la revisión, personal de la Fiscalía realizó verificaciones para descartar la presencia de personas con reporte de desaparición o con órdenes de aprehensión vigentes, sin que se localizaran personas en dichas circunstancias", indicó el Ayuntamiento.

Tras acreditarse las irregularidades detectadas, personal de Inspección y Vigilancia procedió a levantar el acta de infracción correspondiente y a la clausura del establecimiento.

Finalmente, los internos fueron entregados a sus familiares, mientras que la Fiscalía del Estado continúa con las investigaciones derivadas de los señalamientos recabados durante la intervención.

Por la mañana se informó de otra clausura concretada por la Fiscalía de Jalisco de un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Los Maestros, en la comunidad de San José El Verde, en el municipio de El Salto , donde, de igual forma, se habían recibido denuncias sobre que personas internas en el sitio eran víctimas de golpes y agresiones constantes, además de detectarse presuntas irregularidades en documentos.

Las víctimas señalaron que eran sometidas a golpes, maltratos físicos y diversas vejaciones por parte del personal y de los encargados de seguridad del lugar; tras recabar los datos de prueba necesarios, el Ministerio Público solicitó la orden judicial para ingresar el centro de rehabilitación, misma que se concretó el pasado 22 de mayo, dando como resultado la clausura del inmueble.

JM