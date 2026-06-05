El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha emitido un aviso de vigilancia preventiva ante la formación y evolución de dos zonas de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico en el océano Pacífico . Ambos sistemas han mostrado un incremento en su organización durante las últimas horas, lo que podría derivar en la formación de los primeros ciclones tropicales de la temporada en esta cuenca, amenazando el sur y sureste del territorio mexicano.

Las autoridades meteorológicas instan a la población de los estados costeros a mantenerse informada, ya que la trayectoria y velocidad de desplazamiento de estos fenómenos sugieren un acercamiento gradual a las costas nacionales.

Amenaza frente a Guerrero y Michoacán eleva su fuerza al 70%

El primer sistema bajo un estricto monitoreo se localiza frente a la región del Pacífico central mexicano. De acuerdo con el reporte oficial del SMN, esta perturbación ha ganado fuerza rápidamente en las últimas estimaciones.

El organismo detalló que se trata de una:

"Zona de baja presión frente a las costas de Guerrero y Michoacán; incrementa a 40% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y mantiene 70% en 7 días" .

Hasta el último informe, este fenómeno "se localiza a 560 kilómetros al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán y se desplaza lentamente hacia el noreste". Su trayectoria actual la posiciona como una amenaza directa a corto plazo para la generación de lluvias intensas, oleaje elevado y fuertes rachas de viento en los estados de Michoacán, Guerrero, Colima y Jalisco.

Segundo potencial ciclón acecha la frontera sur de México

De manera simultánea, el Servicio Meteorológico Nacional activó la alerta para la zona limítrofe entre México y Centroamérica debido a un segundo sistema en evolución. Esta perturbación climática se mantiene bajo vigilancia por el riesgo de generar inundaciones y deslaves en zonas montañosas de Chiapas y Oaxaca.

Respecto a este fenómeno, el SMN informó que es una:

"Zona de baja presión al sur de Guatemala y El Salvador, incrementa a 30% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y mantiene 60% en 7 días" .

Actualmente, el disturbio "se localiza a 560 kilómetros al sureste de la desembocadura del río Suchiate (frontera entre México y Guatemala), con desplazamiento lento hacia el norte". Debido a su desplazamiento con dirección al territorio chiapaneco, las autoridades de Protección Civil ya evalúan las medidas preventivas correspondientes ante el posible incremento de precipitaciones torrenciales en el sureste del país.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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