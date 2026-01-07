Este miércoles, a nueve días del asesinato de Alberto Prieto, alias "El Prieto", presunto empresario del Mercado de Abastos de Guadalajara, autoridades del Estado dieron a conocer un avance en cuanto a los resultados de las investigaciones emprendidas para esclarecer el hecho.

De acuerdo con el Fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, en la escena del crimen se lograron recopilar al menos dos mil 22 cartuchos percutidos de distintos calibres , los cuales fueron detonados por integrantes del Cartel Nueva Generación, según los mismos chalecos tácticos que portaban y como pudo observarse en diversas imágenes y videos compartidos en redes sociales y de vecinos de la zona que ya son analizados por las áreas correspondientes.

Añadió que hasta el momento son ya ocho los vehículos que han sido localizados y asegurados posteriores al hecho, que no solo tenían impactos de bala, sino también había cascajos de bala en ellos. Entre estos se encontró un automóvil reportado como robado tras el ataque.

El Fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, informó que ocho de los vehículos que han sido localizados y asegurados. EL INFORMADOR/R. Bobadilla

El director del C5 Escudo Jalisco, Juan Carlos Contreras Vargas, señaló por su parte que ya se trabaja en análisis en retrospectiva de las dos cámaras del sistema de videovigilancia del Estado para esclarecer la participación de los vehículos en el hecho, encontrando entre los primeros resultados, que por lo menos dos de ellos ya estaban en la zona desde las 7:00 y las 9:00 de la mañana.

Tanto él como el secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, descartaron que al sitio hubieran llegado los criminales en convoy, de la misma forma en la que no huyeron en grupo, sino que lo hicieron a través de distintas vías; se concentraron en el lugar, y huyeron por diferentes rutas.

No hay señales de sobrevuelo de drones en la zona previo al ataque

Referente al tema de posibles sobrevuelos de drones en la zona, por lo menos dos días antes del asesinato de “El Prieto”, Contreras Vargas afirmó no haber encontrado tal información en los análisis del C5, además de que no hubo alguna llamada o reporte al 9-1-1 que alertara sobre ello.

Sin embargo, explicó, el director del C5, sí se tiene el registro de una llamada previa que alerta sobre la presencia de un vehículo sospechoso con una placa en particular, la cual ya ha sido identificada en otros hechos, sobrepuesta en otros vehículos, información que también es ya investigada.

En este sentido hizo un llamado a la ciudadanía para que, en caso de observar en sus colonias la presencia o vuelo de algún dron, o cualquier situación extraña, sea reportado al número de emergencias 9-1-1, pues esta puede hacer la diferencia en cualquier hecho, además de convertirse en información que puede aportar a cualquier investigación. Las llamadas pueden ser anónimas si así se solicita y en este caso el C5 no rastrea los números de teléfono de las personas reportantes.

El director del C5, Juan Carlos Contreras Vargas (i), junto al secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández (d). EL INFORMADOR/R. Bobadilla

No se llegó de inmediato al punto por labores de coordinación

Por otra parte, el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, explicó que ante los reportes de que las autoridades tardaron más de media hora en llegar al punto a atender los reportes de la refriega, reconoció que, efectivamente, no se llegó de inmediato al punto debido a que se efectuaron labores de coordinación no previstas.

Señaló que, pese a que hay puntos de vigilancia cercanos, los mapas de calor señalan que la incidencia delictiva no exige la presencia permanente de una patrulla, por lo que hubo que coordinar la llegada de unidades de zonas cercanas, y para lo cual se tuvo que tomar tiempo para atender la reacción sin poner en peligro a los elementos.

"Cada evento es diferente. La reacción de las instituciones policiales es en razón del tipo de evento. Siempre garantizarse, primero, la seguridad de los policías que van a intervenir" , dijo.

En este sentido, por su parte el coordinador general estratégico de seguridad, Roberto Alarcón Estrada, reconoció que al día de hoy son insuficientes capacidades de reacción, por lo que tampoco podía exponerse a la primera unidad que se encontrara al paso, considerando el alto número de sujetos que participaron en el ataque.

No descartan posible complicidad de comisarías

Ante la pregunta expresa de si pudiera existir complicidad por parte de las comisarías para no reaccionar de inmediato, el coordinador y el secretario no descartaron esta posibilidad, pero ello deberá analizarse en las investigaciones que se siguen en el caso general , aunque también debería investigarse por parte de la Fiscalía Estatal en Combate a la Corrupción.

