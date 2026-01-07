Miércoles, 07 de Enero 2026

Miércoles agradable en Guadalajara, pero vienen días fríos

El Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG prevé para Guadalajara ambiente ligeramente agradable en horas diurnas

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

El pronóstico del clima para Guadalajara es de temperaturas ligeramente mayores, pero a partir de mañana volverá el descenso. ESPECIAL / CANVA

El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) registrará este miércoles 7 de enero un clima agradable durante el día y fresco por la noche y madrugada, según los pronóstico. Estos son los detalles:

El Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, pronostica para la región Pacífico Centro, por la mañana, cielo medio nublado durante el día, con lluvias aisladas en Michoacán; sin lluvia en el resto de la región. Por la mañana, ambiente fresco a templado, así como frío a muy frío con posibles heladas y bancos de niebla en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de componente oeste de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 30 km/h.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG prevé para Guadalajara este día combinación de sol y nubes. Ambiente ligeramente agradable en horas diurnas. Fresco por la noche y hasta el amanecer. La temperatura máxima esperada oscilará entre 25-28 °C y la mínima entre los 12-15 °C.

Clima en Guadalajara para la semana

Miércoles 29 – 9 °C
Jueves 28 – 8 °C
Viernes 27 – 8 °C
Sábado 27 – 8 °C
Domingo 24 – 8 °C

El pronóstico del clima para Guadalajara es de temperaturas ligeramente mayores, pero a partir de mañana volverá el descenso.

Clima nacional para hoy

La interacción de la inestabilidad de la atmósfera en altura al combinarse en combinación con la dinámica de la corriente en chorro y el paso del frente frío 27, ocasionarán lluvias fuertes en el noroeste, además de rachas de viento fuertes y descenso de temperaturas en dicha región.

Por otro lado, el resto del país con baja probabilidad de lluvia y mayormente soleado.

Jalisco soleado, ambiente cálido en horas diurnas, principalmente hacia el sur del estado y zona costera.

 ESPECIAL / IAM
 ESPECIAL / IAM

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

