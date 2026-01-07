El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) registrará este miércoles 7 de enero un clima agradable durante el día y fresco por la noche y madrugada, según los pronóstico. Estos son los detalles:

El Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, pronostica para la región Pacífico Centro, por la mañana, cielo medio nublado durante el día, con lluvias aisladas en Michoacán; sin lluvia en el resto de la región. Por la mañana, ambiente fresco a templado, así como frío a muy frío con posibles heladas y bancos de niebla en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de componente oeste de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 30 km/h.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG prevé para Guadalajara este día combinación de sol y nubes. Ambiente ligeramente agradable en horas diurnas. Fresco por la noche y hasta el amanecer. La temperatura máxima esperada oscilará entre 25-28 °C y la mínima entre los 12-15 °C .

Clima en Guadalajara para la semana

Miércoles 29 – 9 °C Jueves 28 – 8 °C Viernes 27 – 8 °C Sábado 27 – 8 °C Domingo 24 – 8 °C

El pronóstico del clima para Guadalajara es de temperaturas ligeramente mayores, pero a partir de mañana volverá el descenso .

Clima nacional para hoy

La interacción de la inestabilidad de la atmósfera en altura al combinarse en combinación con la dinámica de la corriente en chorro y el paso del frente frío 27, ocasionarán lluvias fuertes en el noroeste, además de rachas de viento fuertes y descenso de temperaturas en dicha región.

Por otro lado, el resto del país con baja probabilidad de lluvia y mayormente soleado.

Jalisco soleado, ambiente cálido en horas diurnas, principalmente hacia el sur del estado y zona costera .

ESPECIAL / IAM

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

