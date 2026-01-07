CFE: ¿Qué zonas de Tlajomulco serán afectadas por corte de luz este viernes?

Esta semana, algunas zonas del municipio de Tlajomulco de Zúñiga se verán afectadas por un corte de luz programado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).Recientemente, el organismo público informó que, con el objetivo de llevar a cabo trabajos de mantenimiento y mejora en la red, el próximo viernes 9 de enero realizará una suspensión temporal del suministro eléctrico.Se tiene contemplado que este corte tenga una duración aproximada de ocho horas, iniciando a las 10:00 y concluyendo a las 18:00 horas.Estas son las comunidades que se verán afectadas por el corte de luz programado por la CFE:Para un corte de energía eléctrica programado es importante prepararse, siguiendo algunas de las siguientes recomendaciones:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB