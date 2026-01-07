CFE: ¿Qué zonas de Tlajomulco serán afectadas por corte de luz este viernes?

Esta semana, algunas zonas del municipio de Tlajomulco de Zúñiga se verán afectadas por un corte de luz programado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Recientemente, el organismo público informó que, con el objetivo de llevar a cabo trabajos de mantenimiento y mejora en la red, el próximo viernes 9 de enero realizará una suspensión temporal del suministro eléctrico.

Se tiene contemplado que este corte tenga una duración aproximada de ocho horas, iniciando a las 10:00 y concluyendo a las 18:00 horas.

Te puede interesar: Recaudadoras de Guadalajara vuelven a funcionar tras fallas

¿Qué zonas se verán afectadas por corte de la CFE?

Estas son las comunidades que se verán afectadas por el corte de luz programado por la CFE:

Santa Rosa del Valle

La Piedrera, en el sector Referencia

La zona de la Nueva Carretera Chapala

El área del Aeropuerto Tonalcalli

Las Pintas de Abajo

Las Pintas

Las Pintitas

La Esperanza, en su zona sur

La Primera Etapa de Santa Cruz del Valle

Recomendaciones para cortes de energía programados

Para un corte de energía eléctrica programado es importante prepararse, siguiendo algunas de las siguientes recomendaciones:

Carga los dispositivos que necesites antes del corte, como celulares o linternas

Mantén el refrigerador cerrado durante el corte para conservar los alimentos

Desconecta equipos sensibles para evitar que resulten afectados por sobrecargas al regresar el servicio

Cuando regrese la luz, no conectes todos los aparatos al mismo tiempo para evitar sobrecargas; hazlo gradualmente

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

