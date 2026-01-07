Miércoles, 07 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

CFE: ¿Qué zonas de Tlajomulco serán afectadas por corte de luz este viernes?

El próximo viernes, la Comisión Federal de Electricidad suspenderá temporalmente el suministro eléctrico en algunas zonas de Tlajomulco

Por: El Informador

Se tiene contemplado que el corte de la CFE en Tlajomulco tenga una duración aproximada de ocho horas. ESPECIAL/Canva

Se tiene contemplado que el corte de la CFE en Tlajomulco tenga una duración aproximada de ocho horas. ESPECIAL/Canva

Esta semana, algunas zonas del municipio de Tlajomulco de Zúñiga se verán afectadas por un corte de luz programado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Recientemente, el organismo público informó que, con el objetivo de llevar a cabo trabajos de mantenimiento y mejora en la red, el próximo viernes 9 de enero realizará una suspensión temporal del suministro eléctrico.

Se tiene contemplado que este corte tenga una duración aproximada de ocho horas, iniciando a las 10:00 y concluyendo a las 18:00 horas.

Te puede interesar: Recaudadoras de Guadalajara vuelven a funcionar tras fallas

¿Qué zonas se verán afectadas por corte de la CFE?

Estas son las comunidades que se verán afectadas por el corte de luz programado por la CFE:

  • Santa Rosa del Valle
  • La Piedrera, en el sector Referencia
  • La zona de la Nueva Carretera Chapala
  • El área del Aeropuerto Tonalcalli
  • Las Pintas de Abajo
  • Las Pintas
  • Las Pintitas
  • La Esperanza, en su zona sur
  • La Primera Etapa de Santa Cruz del Valle

Recomendaciones para cortes de energía programados

Para un corte de energía eléctrica programado es importante prepararse, siguiendo algunas de las siguientes recomendaciones:

  • Carga los dispositivos que necesites antes del corte, como celulares o linternas
  • Mantén el refrigerador cerrado durante el corte para conservar los alimentos
  • Desconecta equipos sensibles para evitar que resulten afectados por sobrecargas al regresar el servicio
  • Cuando regrese la luz, no conectes todos los aparatos al mismo tiempo para evitar sobrecargas; hazlo gradualmente

Lee también: Miércoles agradable en Guadalajara, pero vienen días fríos

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB
 

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones