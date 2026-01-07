Cine al aire libre en Guadalajara GRATIS: Cartelera del 7 al 10 de enero

Si te encanta pasar tiempo al aire libre y el cine es lo tuyo, esta propuesta te va a encantar. En Guadalajara, la cultura está siempre viva, y esta vez llega con una experiencia diferente: Cinemalive, cine al aire libre.Cada semana, Cinemalive proyecta películas gratis en distintos rincones de la Zona Metropolitana de Guadalajara.Del miércoles 7 al sábado 10 de enero, podrás disfrutar de una selección de películas familiares pensadas para chicos y grandes. Es el plan perfecto para relajarte, respirar aire fresco y disfrutar de momentos especiales en compañía de quienes más quieres, rodeado de naturaleza y buena vibra.A continuación te compartimos la cartelera completa: MF