Cine al aire libre en Guadalajara GRATIS: Cartelera del 7 al 10 de enero

Si te encanta pasar tiempo al aire libre y el cine es lo tuyo, esta propuesta te va a encantar. En Guadalajara, la cultura está siempre viva, y esta vez llega con una experiencia diferente: Cinemalive, cine al aire libre.

Cada semana, Cinemalive proyecta películas gratis en distintos rincones de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Del miércoles 7 al sábado 10 de enero, podrás disfrutar de una selección de películas familiares pensadas para chicos y grandes.

Es el plan perfecto para relajarte, respirar aire fresco y disfrutar de momentos especiales en compañía de quienes más quieres, rodeado de naturaleza y buena vibra.

A continuación te compartimos la cartelera completa:

Miércoles 7 de enero

Lilo y Stitch - Bosque Urbano de Tlaquepaque - 7:45PM

Jueves 26 de junio

Cómo entrenar a tu dragón - Parque Metropolitano - 7:45PM

Viernes 27 de junio

Valiente - Parque Mirador Independencia - 7:45PM

Zootapia - Parque Alcalde - 7:45PM

Sábado 28 de junio

Aviones - Parque Metropolitano - 7:00PM

