Licencia de conducir en Jalisco: Estos son los costos para el trámite en 2026

El trámite de la licencia de conducir en Jalisco tendrá ajustes importantes en 2026, tanto en requisitos como en tarifas, por lo que quienes planean obtenerla por primera vez o renovarla deberán prepararse con anticipación.

La Secretaría de Transporte Jalisco ha dado a conocer los costos oficiales para cada tipo de licencia, un dato clave para los automovilistas y motociclistas que buscan circular de manera regular este 2026.

Te recomendamos: Estas personas entran GRATIS en enero al Zoológico Guadalajara

Para quienes realizarán el trámite por primera vez, será indispensable presentar documentos como la CURP impresa, identificación oficial vigente y un comprobante de domicilio reciente, además de cumplir con la mayoría de edad.

En casos específicos, como motociclistas o permisos para menores, también se solicitará la constancia de un curso vial, mientras tanto, los conductores de 75 años o más deberán añadir un certificado médico que avale su aptitud física y mental para manejar.

En cuanto a los precios, para la licencia nueva son:

Para motociclistas tendrá un costo de 600 pesos.

Mientras que la de automovilista será de 913 pesos.

Para los choferes, el trámite asciende a mil 30 pesos.

Por otro lado, el refrendo será más económico:

500 pesos para motociclistas.

766 pesos para automovilistas.

913 pesos para choferes.

También se contemplan permisos para menores de edad, con tarifas de 557 pesos por seis meses y mil 143 pesos por un año.

La Setran recordó que toda la documentación debe presentarse en original y copia, y que existen costos adicionales para certificaciones de licencia o para conductores de transporte público.

CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisco

NA