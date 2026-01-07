Miércoles, 07 de Enero 2026

Licencia de conducir en Jalisco: Estos son los costos para el trámite en 2026

La Secretaría de Transporte Jalisco ha dado a conocer los costos oficiales para cada tipo de licencia, un dato clave para los automovilistas y motociclistas que buscan circular de manera regular este 2026

Por: El Informador

La Setran recordó que toda la documentación debe presentarse en original y copia. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

El trámite de la licencia de conducir en Jalisco tendrá ajustes importantes en 2026, tanto en requisitos como en tarifas, por lo que quienes planean obtenerla por primera vez o renovarla deberán prepararse con anticipación. 

La Secretaría de Transporte Jalisco ha dado a conocer los costos oficiales para cada tipo de licencia, un dato clave para los automovilistas y motociclistas que buscan circular de manera regular este 2026.

Para quienes realizarán el trámite por primera vez, será indispensable presentar documentos como la CURP impresa, identificación oficial vigente y un comprobante de domicilio reciente, además de cumplir con la mayoría de edad. 

En casos específicos, como motociclistas o permisos para menores, también se solicitará la constancia de un curso vial, mientras  tanto, los conductores de 75 años o más deberán añadir un certificado médico que avale su aptitud física y mental para manejar.

En cuanto a los precios, para la licencia nueva son:

  • Para motociclistas tendrá un costo de 600 pesos.
  • Mientras que la de automovilista será de 913 pesos. 
  • Para los choferes, el trámite asciende a mil 30 pesos. 

Por otro lado, el refrendo será más económico: 

  • 500 pesos para motociclistas.
  • 766 pesos para automovilistas. 
  • 913 pesos para choferes.

También se contemplan permisos para menores de edad, con tarifas de 557 pesos por seis meses y mil 143 pesos por un año.

La Setran recordó que toda la documentación debe presentarse en original y copia, y que existen costos adicionales para certificaciones de licencia o para conductores de transporte público. 

CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisco 
