Recaudadoras de Guadalajara vuelven a funcionar tras fallas

Este miércoles 7 de enero, el gobierno de Guadalajara informó que las recaudadoras municipales ya están trabajando y están abiertas desde las 6:00 horas, tras haber presentado fallas durante los primeros días del año.

Lee también: Estas personas entran GRATIS en enero al Zoológico Guadalajara

Se rehabilita el servicio de las recaudadoras

El municipio informó en sus redes sociales oficiales que ya fue restablecido el sistema, por lo que la ciudadanía tapatía podrá volver a acudir a hacer los pagos de impuestos municipales como el predial, así como los derechos por licencias de comercios, espacios en panteones, entre otros.

"Informamos que ya se restableció el sistema para pagos y otros trámites del Gobierno de Guadalajara, por lo que el servicio en las recaudadoras, bancos, kioscos, tiendas de conveniencia, GuaZap y en línea ya se encuentra disponible a partir de este momento", indicó el municipio.

ESPECIAL

Apenas el pasado martes 6 de enero se suspendieron todos los medios de pago de impuestos, derechos y contribuciones debido a trabajos de actualización y mantenimiento en los servidores.

El sistema municipal había presentado problemas de lentitud que dificultaban los pagos, por lo que la Coordinación de Innovación Gubernamental consideró conveniente llevar a cabo un mantenimiento mayor y una actualización integral de los servidores.

Te puede interesar: Piden revisar antecedentes de colombianos que llegan a Jalisco

¿Dónde pagar el predial en Guadalajara?

La ciudadanía podrá acudir a pagar el predial a las recaudadoras municipales y asimismo lo puede hacer en línea, para lo cual el municipio aplica el 10% de descuento a quienes utilicen su portal: https://pagoenlinea.guadalajara.gob.mx/impuestopredial/#/consulta

Este impuesto también puede pagarse en bancos, módulos fijos, kioscos, tiendas de conveniencia como Oxxo y Farmacias Guadalajara, e incluso vía WhatsApp con GuaZap, al número 333-610-1010.

ESPECIAL

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS