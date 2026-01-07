Como lo adelantaba el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, en diciembre pasado, este miércoles sostuvo una reunión con Luz Elena González Escobar, titular de la Secretaría Nacional de Energía (Sener), para dialogar sobre los proyectos estratégicos para Jalisco, precisamente, en temas de producción de energía.

"Sostuvimos reunión con el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, en la Sener; estamos dando seguimiento a proyectos de energía que fortalezcan la soberanía y justicia energética para las y los jaliscienses", afirmó González Escobar a través de sus redes sociales oficiales.

Los proyectos energéticos permitirán la llegada de más centros de datos y consolidar a Jalisco como motor económico nacional. X/@PabloLemusN

Por su parte, el Gobernador de Jalisco refirió que durante la reunión se lograron concretar los acuerdos en materia de inversiones para el actual sexenio en materia energética , "principalmente las orientadas a las energías sustentables que garantizarán que muchas más empresas que buscan dónde invertir, sigan llegando a Jalisco".

Afirmó que dichos acuerdos también permitirán traer más centros de datos a Jalisco, es decir, infraestructura física que alberga la infraestructura de las tecnologías de información para crear, ejecutar y entregar aplicaciones y servicios , "consolidando a nuestro Estado como el motor de la economía nacional, principalmente en las áreas de ciencia, innovación y tecnología".

¿Qué temas se abordaron en la reunión?

De forma extraoficial se supo que, dentro de los diálogos sostenidos con González Escobar, se abordó el proyecto de instalación de una nueva planta de generación de energía que suplirá el proyecto previsto para Juanacatlán , cancelado luego de la resistencia expresada por habitantes, colectivos ambientalistas y la alcaldesa de Juanacatlán, Ana Rosa Vergara, ante su instalación en ese municipio.

Según la información disponible, se trata de una planta de ciclo combinado de 1000MW que se instalaría en la zona industrial de Acatlán de Juárez bajo una inversión mixta con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) , aunque hasta el momento el Gobierno de Jalisco no ha confirmado su ubicación.

De acuerdo con lo referido por Lemus Navarro, el anuncio oficial se estaría dando a conocer este mismo mes, tras la reunión sostenida con la titular de la Sener y su equipo, en la cual buscaría su visto bueno. También se habría abordado la posibilidad de establecer diversos parques fotovoltaicos que adicionan mil 328 MW y la posiblidad de contar con 62.5 MW de almacenamiento.

También se habrían abordado dos proyectos para aumentar la capacidad de transformación de energía para el suroriente de la Zona Metropolitana de Guadalajara, así como diversas obras de refuerzo para el despacho de generación de nuevos proyectos.

Durante el diálogo emprendido este miércoles, entonces, se habría presentado a González Escobar un estudio en el cual se sustentan los proyectos energéticos requeridos para Jalisco y los cuales se alinean con el Plan Nacional de Gobierno , considerando entre ellos que en los últimos cinco años la Entidad ha tenido un crecimiento anual promedio del 2.4%, lo cual representa que la demanda de energía sería de 5.2% más para el 2030.

La información presentada también sustentaría la demanda incremental de hasta 3 mil 475 GWh al año. Los proyectos previstos estarían brindando entonces una capacidad de cobertura de dos mil 390.5 GWh que complementarían la oferta de la CFE.

