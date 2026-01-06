No habrá límite de entrega de tarjetas para subsidio de transporte público

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, dejó en claro que no habrá límite de tarjetas únicas para entregar a la población y que puedan obtener el descuento al momento de pagar la tarifa del transporte público .

"Aquí pueden alcanzar tarjeta los 8 millones y medio de jaliscienses. Hay una meta de credencialización, pero eso no quiere decir que exista un tope de credenciales, no hay límites".

El pasado 2 de enero, este medio publicó que el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, había comentado que, en una primera etapa, se entregarían 1.5 millones de tarjetas Al Estilo Único Jalisco, con la cual se podrían pagar $11 pesos por pasaje en el transporte público y no $14 pesos como está establecido por el Gobierno de Jalisco.

La cifra de tarjetas no sería suficiente para los más de 3 millones de pasajeros diarios que utilizan el transporte público en el Estado, según lo que publicó este medio aquel día; sin embargo, el mandatario estatal garantiza tarjetas para toda la población.

Lemus también aseguró que habrá viajes ilimitados para todos los usuarios , es decir, el costo de $11 pesos por pasaje será siempre que se utilice la tarjeta: "No tiene límites, no hay límites", dijo.

Por otro lado, afirmó que sí se cuenta con una bolsa autorizada de mil 200 millones de pesos para el subsidio y lograr los descuentos , señalando que el Congreso de Jalisco lo autorizó, aunque en el presupuesto de 2026 discutido el pasado 15 de diciembre se avaló una bolsa de 777 MDP.

A partir del 12 de enero se deberá hacer el registro vía la página tarjetaunica.jalisco.gob.mx y la entrega de plásticos será a partir del 19 de enero.

En el registro se solicitarán datos como nombre, edad, estado civil, dirección, correo electrónico y teléfono.

