Ante la caída en la ocupación hotelera y el tráfico de pasajeros, la Secretaría de Turismo de Jalisco (Secturjal) reforzó las campañas de promoción a nivel nacional e internacional de Guadalajara y Puerto Vallarta, destinos que se vieron afectados después de los hechos registrados el pasado 22 de febrero, cuando fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho".

Michelle Friedman, titular de la Secretaría de Turismo, admitió que los hechos tuvieron un impacto negativo, por lo que se está trabajando en cambiar la percepción que se tiene de estos destinos tanto en México como en el extranjero.

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"Justo es lo que fuimos a hacer en Canadá: no solamente sentarnos a promover con agencias y con medios, sino también sentarnos con oficinas de gobierno, consulados, embajadas, tomadores de decisiones y aseguradoras para explicarles cuál es la real situación de seguridad, cuáles son los índices. Es importante llevar datos duros, explicar que sí sucedió algo, qué es lo que no sucedió porque hubo muchos rumores e imágenes falsas y cómo es que se está recuperando los destinos", dijo la funcionaria horas antes de volar a California para realizar una campaña de promoción.

La funcionaria estatal aseguró que la recuperación de estos destinos ha sido más pronta de lo esperado.

"Ahorita sí traemos un impacto en lo que pronosticábamos, pero nos estamos recuperando y estamos a pocos días del Mundial, pero esperamos cerrar bien el año" , sostuvo.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo, en el acumulado enero-marzo la ocupación hotelera en Guadalajara disminuyó en 4 por ciento, mientras que en Puerto Vallarta la baja es de 9 por ciento. Sin embargo, en marzo la baja fue de 15 por ciento en Guadalajara y de 22 por ciento en Puerto Vallarta.

En el caso de tráfico de pasajeros, hay una recuperación en Guadalajara, pero en Puerto Vallarta todavía registra una disminución.

De acuerdo con los últimos datos del Grupo Aeroportuario del Pacífico, de enero a abril de este año en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara se movilizaron 6 millones 61 mil pasajeros, lo que significa una cantidad 0.2 por ciento mayor a los 6 millones 48 mil pasajeros transportados en el mismo periodo del 2025.

En el caso de Puerto Vallarta, de enero a abril de este año se movilizaron 2 millones 466 mil pasajeros, lo que significa una baja del 11.3 por ciento comparada con los 2 millones 780 mil pasajeros transportados en el mismo periodo del 2025.

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Implementan estrategia para impulsar a Guadalajara y Puerto Vallarta como destinos turísticos

La funcionaria explicó que, para recuperar la ocupación hotelera en Guadalajara y Puerto Vallarta, adicional al plan anual, se diseñó una estrategia emergente de crisis.

La estrategia abarca tres ejes importantes: uno, la percepción y promoción de los destinos. "Hay que salir a decirle a la gente que es seguro viajar a Jalisco, que es seguro viajar a Puerto Vallarta y cuáles son las medidas que se han tomado" , indicó.

En segundo lugar, la conectividad, porque si se pierden asientos y rutas, será difícil traer a estos turistas; y en tercer lugar, los grandes eventos que se han impulsado tanto en Guadalajara como en Puerto Vallarta.

"No hemos tenido cancelaciones de eventos a partir de ese evento (el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes)", afirmó la funcionaria.

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MB