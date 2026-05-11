Lunes, 11 de Mayo 2026

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Detienen a sujeto que había asaltado a mujer con operativo del Día de las Madres

Los oficiales de la División Motorizada Jaguares fueron abordados por una mujer, quien les pidió auxilio, pues un sujeto la había despojado de su cartera

Por: Rubí Bobadilla

Al sujeto le aseguraron una navaja, así como una cartera de mujer que contenía tarjetas bancarias e identificaciones oficiales. ESPECIAL

Al sujeto le aseguraron una navaja, así como una cartera de mujer que contenía tarjetas bancarias e identificaciones oficiales. ESPECIAL

A partir del dispositivo de vigilancia establecido por las autoridades por el Día de las Madres, elementos de la Policía de Jalisco detuvieron en Guadalajara a un sujeto que presuntamente robó con violencia las pertenencias de una mujer.

Durante un recorrido de vigilancia sobre Calderón de la Barca y Mexicaltzingo, en la colonia Arcos Vallarta, oficiales de la División Motorizada Jaguares fueron abordados por una mujer, quien les pidió auxilio, pues un sujeto la había despojado de su cartera, explicó.

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Con las características físicas y de vestimenta del presunto responsable, los oficiales activaron los protocolos de rastreo y localización.

La búsqueda dio resultados en Francisco de Quevedo y Efraín González Luna, donde observaron a un individuo que coincidía con las características, el cual presuntamente intentó escapar al notar la presencia policial.

Luego de una inspección conforme a protocolo, le aseguraron una navaja, así como una cartera de mujer que contenía tarjetas bancarias e identificaciones oficiales a nombre de la reportante.

"Por lo anterior, quien fue identificado como Ramón "N", de 42 años, fue detenido y puesto a disposición de un agente del Ministerio Público", finalizó la Secretaría en un comunicado.

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