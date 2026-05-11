A partir del dispositivo de vigilancia establecido por las autoridades por el Día de las Madres, elementos de la Policía de Jalisco detuvieron en Guadalajara a un sujeto que presuntamente robó con violencia las pertenencias de una mujer.

Durante un recorrido de vigilancia sobre Calderón de la Barca y Mexicaltzingo, en la colonia Arcos Vallarta, oficiales de la División Motorizada Jaguares fueron abordados por una mujer, quien les pidió auxilio, pues un sujeto la había despojado de su cartera, explicó.

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Con las características físicas y de vestimenta del presunto responsable, los oficiales activaron los protocolos de rastreo y localización.

La búsqueda dio resultados en Francisco de Quevedo y Efraín González Luna, donde observaron a un individuo que coincidía con las características, el cual presuntamente intentó escapar al notar la presencia policial.

Luego de una inspección conforme a protocolo, le aseguraron una navaja, así como una cartera de mujer que contenía tarjetas bancarias e identificaciones oficiales a nombre de la reportante.

"Por lo anterior, quien fue identificado como Ramón "N", de 42 años, fue detenido y puesto a disposición de un agente del Ministerio Público", finalizó la Secretaría en un comunicado.

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MB