El próximo miércoles 13 de mayo, la Librería Carlos Fuentes recibirá al escritor y periodista Juan Villoro en una nueva edición de De cerca con…, un espacio de conversación donde la literatura, las experiencias y el diálogo cercano con los autores se convierten en el centro del encuentro.

La actividad que busca integrar las voces de sus autores con sus lectores y potenciales lectores se realizará en el Salón PB de la librería. El evento pretende propiciar conversaciones espontáneas entre lectores y escritores, generando un intercambio en el que las lecturas y las vivencias se entrelazan desde la cercanía y la reflexión.

Juan Villoro es una de las voces más importantes de la literatura contemporánea en español y en México. El autor ha desarrollado una trayectoria destacada en la narrativa, el ensayo, el periodismo y hasta la dramaturgia. Su trabajo periodístico y literario ha sido publicado en medios nacionales e internacionales como Reforma, The New York Times, El País y El Mercurio. Además, fue director de La Jornada Semanal y miembro de la Fundación de Nuevo Periodismo creada por Gabriel García Márquez.

Además del reconocimiento comercial de Villoro, el autor ha recibido importantes reconocimientos internacionales, entre ellos el Premio Herralde por El testigo, el Premio Xavier Villaurrutia por La casa pierde, el Premio Iberoamericano José Donoso y el Premio Manuel Rojas por el conjunto de su obra. En el ámbito periodístico, ha sido distinguido con el Premio Internacional de Periodismo Rey de España y el Premio a la Excelencia Periodística de la Fundación Gabo.

ESPECIAL / Librería Carlos Fuentes

¿Cómo participar del "De cerca con Juan Villoro en la LCF?

El registro para el evento se encuentra con cupo lleno. Sin embargo, se abrirá una lista de espera. Se recomienda llegar media hora antes del evento e inscribirte en la misma; cabe destacar que la lista se llenará de acuerdo con el orden de llegada.

Evento

Evento : De cerca con Juan Villoro

: De cerca con Juan Villoro Participa : Juan Villoro

: Juan Villoro Fecha : Miércoles 13 de mayo

: Miércoles 13 de mayo Horario : 18:30 a 19:30 horas

: 18:30 a 19:30 horas Sede : Librería Carlos Fuentes CCU

: Librería Carlos Fuentes CCU Espacio: Salón PB

Te puede interesar: El supermercado más caro de Jalisco se encuentra en Guadalajara: Profeco

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB