La mañana de este lunes se dio a conocer la detención de un sujeto, quien fue señalado por tocamientos sexuales indebidos contra una menor en Guadalajara , que podrían ser considerados como abuso.

Fue gracias a un video compartido en redes sociales que se dio a conocer el hecho en el cual un sujeto tocaba indebidamente a una pequeña niña al interior de una tienda, haciendo una denuncia social para localizar al sujeto.

X / @FiscaliaJal

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La detención del sujeto tras colaboración vecinal

Fue la Policía de Guadalajara la que detectó el hecho a través de los chats vecinales , por lo cual se comenzó el trabajo de campo para rastrear el origen del mismo.

Los oficiales lograron también localizar a la víctima y su familia , y se acercaron a ella para orientarlas a levantar la carpeta de investigación por el incidente.

Además, se le brindó atención psicológica a la menor por parte de la Unidad de Intervención Primaria y de Atención a Víctimas y de la División Especializada en la Atención de las Violencias contra las Mujeres en razón de Género.

Y fue este lunes que la Fiscalía de Jalisco dio a conocer la detención del sujeto, aunque, hasta el momento, no ha dado más detalles sobre cómo ocurrió la detención o sobre el señalado.

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FF