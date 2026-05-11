El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, llamó al Gobierno Federal a no modificar el calendario escolar ante la propuesta de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que anunció el pasado jueves que el ciclo escolar 2025-2026 concluirá el 5 de junio en vez del 15 de julio —40 días antes de lo programado— debido a la ola de calor que afecta al país y a la realización de la Copa Mundial de la FIFA, que inicia el 11 de junio.

El mandatario estatal aseguró que recortar el ciclo escolar afecta la educación de los menores de edad, lo que consideró como lo más importante.

Lemus asegura que Jalisco siempre estuvo en contra del recorte al ciclo escolar

"La posición de Jalisco es que no exista absolutamente ninguna modificación. Lo más importante para Jalisco son nuestras niñas y niños en su educación. Esta decisión fue completamente equivocada" aseveró.

El gobernador agregó que la decisión afectaría también a mujeres que trabajan y que cuidan a sus niños; por ello, sugirió que se reconozca que fue un error el planteamiento.

Lemus aclaró que la posición de Jalisco fue en contra de la modificación y, ante la difusión de videos donde se observa al secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores, votar a favor de la medida, su postura fue rechazar el recorte y considera que se deben difundir los videos de la reunión para corroborarlo.

"Jalisco siempre se opuso y se sigue oponiendo", dijo Lemus en entrevista.

La propuesta de recorte al ciclo escolar fue de los secretarios de Educación estatales

La medida generó polémica por el rechazo de organizaciones de padres y madres de familia, así como de partidos políticos. La propia Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró que fue una propuesta de los secretarios de Educación estatales.

Incluso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunció en contra de la medida y argumentó que no se consideró el contexto laboral y social de madres, padres y personas cuidadoras, por lo que afirman que repercute directamente en el bienestar de niñas, niños y adolescentes.

Este mismo lunes, la SEP y los secretarios de Educación de cada estado determinarán si se aprueba la modificación o se mantiene el calendario original.

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OB