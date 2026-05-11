Sujeto aprehendido por abusar de una menor en Guadalajara fue localizado en un anexo

Luego de que se diera a conocer la detención de un sujeto señalado por realizar tocamientos de índole sexual a una niña dentro de una tienda de abarrotes, en la colonia Santa Elena de la Cruz, en Guadalajara, las autoridades de Jalisco informaron que el hombre, identificado como Luis Antonio "N", fue localizado dentro de un anexo en el mismo municipio.

La Fiscalía de Jalisco confirmó que se buscaba al hombre por el delito de abuso sexual infantil, por presuntos actos penados en los Códigos Penales, tanto de Jalisco como de la Federación. Las autoridades añadieron que Luis Antonio "N" fue ubicado y detenido hoy mismo, tras una serie de operativos interinstitucionales que permitieron su captura en el interior de un centro de rehabilitación.

"La Fiscalía del Estado, a través de su Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, inició las indagatorias tras recibir la denuncia. El hombre fue grabado en video al realizar los tocamientos, el pasado 7 de mayo, en el interior de un negocio de la colonia Santa Elena de la Cruz, en Guadalajara", señaló la dependencia estatal en un comunicado.

En el video, compartido a través de chats vecinales y de las redes sociales, se observa como el hombre agrede a la niña al interior de la tienda de abarrotes.

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El sujeto fue localizado y capturado en un anexo

Y fue gracias a los trabajos de investigación, operativos e inteligencia de los elementos de la Policía de Investigación adscritos a la Vicesficalía, y en colaboración con las áreas especializadas de la Comisaría de Seguridad de Guadalajara y de la Secretaría de Seguridad del Estado, que se logró se identificar a Luis Antonio "N", como el presunto responsable de los hechos.

"Las labores ministeriales de la representación social permitieron obtener una orden de aprehensión en contra del señalado, la cual se cumplió durante el desahogo de dos cateos. Al sujeto se le capturó hoy en el interior de un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Tetlán, en Guadalajara ", refirió la Fiscalía Estatal.

De acuerdo con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, el supuesto anexo donde "se escondía", era propiedad de su misma familia.

Tras su captura, el sujeto será puesto a disposición del juzgado que lo requiere y deberá responder por el delito de abuso sexual infantil, finalizó la Fiscalía.

Jalisco busca proteger las infancias de cualquier tipo violencia

Lemus Navarro, calificó los hechos como "un evento terrible", por lo que celebró las acciones impulsadas por las autoridades de seguridad para localizar y detener al señalado como responsable.

"El fin de semana montamos un operativo para dar con este sujeto, porque en Jalisco cuidamos a nuestras niñas y niños, y no vamos a permitir que ningún degenerado como este violente a ninguna niña o ningún niño. En Jalisco se les respeta", manifestó el gobernador en un video compartido en sus redes sociales.

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