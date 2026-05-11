Inauguran el primer bosque urbano de Tlajomulco en Lomas del Sur

La mañana de este lunes 11 de mayo fue inaugurado lo que será el primer Bosque Urbano de Tlajomulco, un espacio de alrededor de 120 mil metros cuadrados rehabilitados para el disfrute, la recreación y el deporte de las y los habitantes de este municipio en la zona de Lomas del Sur y colonias aledañas. Serán en total 12 hectáreas de parque las que sean rehabilitadas para la creación de este bosque urbano, siendo nueve las entregadas oficialmente este día a las y los habitantes de Tlajomulco para que, desde hoy, puedan ser utilizadas por vecinas, vecinos y los distintos equipos deportivos que habían estado instando por este espacio público, entre ellos escuelas de futbol infantil y equipos de corredoras y corredores.

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Esto porque, además de los poco más de dos mil árboles que serán plantados en este espacio, se cuenta con una cancha multideportiva, asimismo una pista de carreras para trotar o correr, dos kilómetros de andadores y, por supuesto, espacios para que las personas puedan convivir y construir comunidad, según refirió durante la inauguración Celso de Jesús Álvarez, director de Obras Públicas de Tlajomulco.

Se busca plantar mil 500 árboles más

Llevamos ya 700 árboles plantados; vamos por mil 500 más que vamos a estar plantando. Tendrá andadores para poder convivir; tiene una cancha de usos múltiples de fútbol; tiene, como un compromiso que hicimos con todas y con todos los corredores, su pista de atletismo. Y tendremos una cancha de pádel, un skate park, tendremos una zona de parkour, y vamos a tener zonas también de asadores para que la gente pueda venir a disfrutar de un fin de semana. "Entonces, pues estamos muy contentos, y ahí vamos, seguimos echándole todo el corazón por la tierra que tanto amamos", dijo al respecto de este nuevo espacio Gerardo Quirino, alcalde de Tlajomulco.

La inversión prevista en esta primera etapa, de lo que, señaló el munícipe, será un pulmón para el medio ambiente de la zona, fue de 70 millones de pesos, y se espera que el próximo año se pueda concluir la siguiente etapa para que este bosque urbano quede concluido con todas las áreas que se prevé tenga. René Caro Gómez, coordinador general de Gestión del Territorio de Tlajomulco, destacó que este espacio público ha sido construido con la mejor calidad y equipamiento, en busca de que las y los vecinos puedan convivir, hacer amistad y pasarla bien, para que mejore así su calidad de vida. Y este espacio, en particular, representa la puesta en marcha de la escucha que se hizo con la comunidad, pues es ella la que hará uso del parque y su nuevo bosque urbano.

Un espacio recreativo y de reunión

"Escuchar a las personas cuando hacemos espacio público es muy importante", instó. Explicó que, si bien el espacio ya existía como un parque, en el que solo se usaban alrededor de 3 hectáreas, a partir de las acciones coordinadas con Bosques Urbanos y con el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan) del Gobierno de Jalisco, es que se pudo analizar el terreno para poder ampliar su potencial para que llegara a conformarse en bosque urbano y se usara el mayor espacio posible, aprovechando que se encuentra a menos de un kilómetro de la Línea 4 de Tlajomulco. También, refirió, buscará posicionarse como parte del corredor de biodiversidad para que distintas especies puedan hacer conexiones entre el Bosque La Primavera y el Área Natural Protegida de Cerro Viejo.

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Por su parte, Karina Hermosillo, coordinadora de Gestión del Territorio del Gobierno de Jalisco, destacó que la inauguración de este bosque urbano se convierte en un día muy importante para Tlajomulco, gracias a la visión del alcalde y la coordinación con las distintas instancias estatales, que permiten no solo mejorar la habitabilidad de la zona, sino también mejorar la calidad de vida de la zona, desde el enfoque del medio ambiente hasta la mejora del estilo de vida de las y los ciudadanos.

Definitivamente, este es un gran espacio para el municipio, y no se hubiera logrado si no lo hacemos juntos, definitivamente, y nos da mucho gusto poder acompañar estas buenas iniciativas. Pero el factor más importante son las ciudadanas y los ciudadanos que se lo van a apropiar y que lo van a habitar, porque cada vez que venga un niño o una niña a jugar, este espacio se va a embellecer todavía más", expresó la coordinadora.

¿Dónde se ubica este nuevo bosque urbano?

Se ubica en el fraccionamiento Lomas del Sur, entre las avenidas Lomas de Roma y Lomas de Verona. Se puede llegar a él caminando, o en la Línea 4 del Tren Ligero, desde la estación Lomas del Sur, y caminando 850 metros hasta llegar a la parte trasera del Bosque Urbano, por la zona de los dinosaurios. También en las rutas C128 y C132 del transporte público.

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