Durante la época decembrina es normal que las personas puedan sufrir un desajuste de emociones debido a distintos factores. Por un lado, explicó el secretario de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez , las personas pueden sentir mayor tristeza y nostalgia ante ausencias o nostalgias, mientras que a otras se les despiertan los ánimos y la felicidad.

En ninguno de los casos se trata de sentimientos buenos o malos, y la clave, dijo como parte de la campaña " Navidad con vida plena ", es reconocer lo que sentimos, hablar de ellos, y respetar lo que cada persona siente, sin invadir ni criticar y, por el contrario, acompañarse para evitar que la salud mental en esta temporada se vea deteriorada.

" Tu salud mental siempre será prioridad. Para nosotros es muy importante durante todo el año, pero particularmente en esta época del año hablar con la sociedad respecto a la salud mental .

Existen consideraciones, algunos estudios demuestran que la salud mental puede tener un impacto importante durante esta época del año por diversas razones. Una de ellas la presión que generan las expectativas que tiene el individuo o la sociedad en conjunto, las comunidades con respecto a las fechas navideñas, y esas expectativas frecuentemente tienen limitaciones lo cual puede generar estrés, ansiedad, tristeza, melancolía y en ocasiones puede generar un estado depresivo ", alertó Héctor Raúl Pérez.

También, explicó, es común que estas fechas evoquen recuerdos relativos a seres queridos que probablemente ya no están con nosotros, los cuales pueden llegar a generar recuerdos o sentimientos negativos, en particular en las personas que no están cerca de sus seres queridos o que no tienen una red de apoyo emocional, y quienes principalmente pueden verse impactadas y con tristeza, melancolía.

" Asimismo, durante esta época frecuentemente los múltiples compromisos, y particularmente en personas que son muy obsesivas, pueden generar mayor ansiedad, y todo lo anterior de alguna manera puede ir contribuyendo de forma negativa a la salud mental que tiene la población en lo individual o en la colectividad ", añadió el secretario de Salud.

En el caso contrario, la época navideña y las fiestas decembrinas también pueden generar ánimos renovados o grandes expectativas respecto del año próximo, que pueden generar emociones y alegría, contrastes que han llevado a las instituciones del sistema de Salud Jalisco a emitir una serie de recomendaciones para lograr una sana convivencia.

En este sentido, Héctor Hugo Bravo Hernández, director general de Servicios de Salud Jalisco , explicó que esta campaña, impulsada en coordinación con el Instituto Jalisciense de Salud Mental (Salme) , tiene como objetivo el que las personas asuman una posición activa y de autocuidado de manera positiva en relación con su salud mental, reconociendo y acompañando estas emociones de la mano de sus familiares, amistades y conocidos “ para colaborar en una postura de armonía y emociones positivas, particularmente en esta etapa del año. ”

" Invita también a todos los que habitamos este estado a preservar, incrementar y recuperar un equilibrio emocional, viviendo las fiestas decembrinas con un carácter festivo, cálido, empático e inclusivo, lleno de emociones que favorezcan la convivencia armónica ", añadió.

Explicó además que durante toda la temporada todos los servicios de psicología y psiquiatría seguirán operando, incluyendo por supuesto los servicios que brinda Salme, y recordó que se cuenta con las siguientes líneas de teléfono para recibir orientación general y atención oportuna en momentos de crisis.

" Pueden llamar al 33 38 33 38 38 o al 01800 227 4747 en línea la línea Salme. Y también en la línea de Salud Jalisco que estará las 24 horas del día, esta se mantiene también en las mañanas, noches y fines de semana en el 33 38 23 32 20 ", puntualizó Héctor Hugo Bravo.

¿Cuáles son las recomendaciones para lograr un mejor manejo de las emociones durante esta temporada?

Héctor Hugo Bravo explicó que, en primer lugar, se trata de hablar del autocuidado y del cuidado familiar, pues es importante identificar los sentimientos de las demás personas para saber cómo podemos relacionarnos con ellas.

" Porque si la mayoría de las familias estamos con alegría de ver a los familiares, de reunirnos, de convivir, de dar, hay, por el contrario, muchas personas que la viven en soledad. Entonces siempre pongámonos en el lugar de los demás, poder ser empáticos, poder apoyar a todas esas personas que sabemos que van a pasar esta Navidad completamente solos para invitarlos, a acompañar a vivir una Navidad en armonía ", dijo.

" Cada vez va rebasando más los temas de salud mental que hoy no respeta edades, que sabemos que hay niños con problemas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores que unidos entre todos podremos lograr nuestros objetivos de poder tener una mejor salud y evitar un tema tan triste como lo son los suicidios ", comentó.

Por su parte, el secretario de Salud Jalisco refirió que es de suma importancia que nos mantengamos alertas de las personas de quienes nos rodean, escuchemos lo que dicen y sienten, y mantengamos la empatía con esa persona.

" Desgraciadamente, no tenemos bien abiertos los ojos, bien abierto el oído, la sensibilidad, la empatía, el poder ser incluso acompañantes y compasivos ante una situación que, si bien no está siendo verbalizada y explícitamente solicitada, dicho de otra manera, sí la están pidiendo a gritos silenciosos ", señaló.

" Ahí está la importancia de este tipo de reuniones. Tenemos que decirle a la sociedad que estemos muy alertas a todo el entorno de la familia, a toda la red social, sobre todo de aquella persona que podemos considerar que se encuentra en una situación de riesgo ", añadió.

Sergio Javier Villaseñor Bayardo, director general de Salme , explicó que es muy importante el poder identificar los sentimientos de tristeza, que generalmente no duran más de dos semanas, con síntomas como falta de motivación, desesperanza, apatía, alteraciones del sueño, alteraciones de la alimentación, soledad o culpa. El pasar de ese periodo con estos sentimientos puede ser una alerta de depresión.

Añadió, es necesario desmitificar el dicho de que " en la temporada decembrina ocurre un mayor número de suicidios ", ya que de acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Salud Jalisco, ni las víctimas por suicidio ni las llamadas para solicitar orientación psicológica aumentan, y solo se convierte en un dicho altamente peligroso.

También, dijo, es importante considerar " la silla vacía ", el sentimiento que viven las personas quienes han perdido a un ser querido y que no han logrado vivir su duelo ni han podido restablecer sus sentimientos armónicamente " es importante que saben, que sepan que hay un apoyo profesional a su alcance ", añadió.

" Durante todo el año que cuidamos, pero en especial contar con este respaldo institucional de una esta temporada navideña. Es importante ser felices, pero no es necesario ser feliz a fuerza. En Salme estamos dispuestos a preservar la armonía emocional y prevenir los riesgos. Es importante que la gente sepa que los sentimientos están ahí, no los podemos borrar. Pero hay que validarlos, hay que canalizarlos y la gente merece ser escuchada. No minimice su sentir ", finalizó el director de Salme.

10 recomendaciones para cuidar la salud mental estas fechas decembrinas

Que la comunicación sea perfecta y se fortalezca con los seres queridos, siempre con honestidad y respeto. Seamos más flexibles. Bajemos a lo estricto. Seamos un poco más permisivos con los hábitos y las rutinas. Desconectémonos de las redes y de la web para conectarnos realmente con la familia. Organicemos actividades familiares cara a cara, sin la frialdad del espejo del teléfono. Vivamos las tradiciones con un sentido auténtico de Navidad y de manera voluntaria. Celebremos de forma responsable, disfrutando las comidas y bebidas de la temporada, pero en cantidades razonables. Dediquemos tiempo para relajarnos, reflexionar y descansar, y mantengámonos apegados a nuestro presupuesto; a veces la gente gasta de más lo que no tiene, y si no puede dar, no debe comprometerse con lo que no es posible. Está bien ser felices, pero no está bien ser felices a fuerza, de manera obligada.

