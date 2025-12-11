El pasado miércoles, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer que logró la captura de Edgar “N”, alias “Limones” , operar las finanzas del grupo criminal “ Los Cabrera ”. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya realizó el bloqueo de cuentas a varias personas del círculo cercano del presunto delincuente.

"Limones", supuesto generador de violencia y jefe de plaza en zonas de Durango y también de Coahuila, era un objetivo prioritario por parte de autoridades de diversas agencias de seguridad del Gobierno de México.

La captura fue realizada luego de llevar a cabo trabajos de inteligencia por parte de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN).

Bloqueo de cuentas por parte de la UIF

La UIF, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) , realizó el bloqueo de cuentas a varias personas del círculo cercano del "Limones", integrante de la organización criminal "Los Cabrera", afín a "Los Mayos" del Cártel del Pacífico y secretario de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem) en La Laguna que comprende Durango y Coahuila.

El Gabinete de Seguridad informó que también se realizó el bloqueo de empresas con diferentes giros; inmobiliaria, servicios integrales e ingeniería, las cuales presentaban patrones financieros irregulares con aparentes recursos de procedencia ilícita.

Además, tenían características de empresas fachada, eran utilizadas para simular pagos de nómina y realizar operaciones de compraventa de vehículos de lujo, pagos en efectivo y transferencias fraccionadas, sin actividad económica real identificada.

El Gabinete de Seguridad remarcó que estas acciones se efectúan con el fin de proteger a las víctimas de extorsión y fraude, así como blindar a la banca nacional.

Así extorsionaba "Limones"

Fuentes consultadas detallaron que Edgar "N" ordenaba realizar cobros de cuotas a negocios, talleres mecánicos y centros de rehabilitación, desde 10 mil pesos mensuales, y tenía el apoyo de autoridades de Durango.

La SSPC, a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), identificó la operación de la célula delictiva con lo cual se obtuvieron datos de prueba que fueron presentados ante un Juez de Control, quien otorgó las órdenes para intervenir diversos inmuebles.

Con información de SUN.

