En Tlaquepaque, 645 familias reciben títulos de propiedad

El Gobierno de Tlaquepaque entregó 645 títulos de propiedad y escrituras a familias de distintas colonias. La jornada forma parte del programa de regularización de predios impulsado en coordinación con el Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS) y el Registro Agrario Nacional (RAN) .

Se entregaron:

345 títulos emitidos por el Gobierno Municipal

200 por el RAN

100 escrituras por el INSUS

Las colonias beneficiadas incluyen:

La Cofradía

Plan de Oriente

Las Liebres

La Duraznera

Ojo de Agua

Detalles de la entrega

La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura , encabezó la ceremonia y subrayó que otorgar certeza jurídica es una de las demandas más profundas y sentidas de la ciudadanía. Reconoció el valor simbólico y material que representa para miles de personas tener estos documentos.

" Sabemos lo importante que es la certeza jurídica de una propiedad, es el fruto del esfuerzo de tantos años es hoy algo que no se nos puede ir. Es parte de nuestro compromiso y una demanda que sí o sí se debe atender ", afirmó la alcaldesa.

Laura Imelda destacó que la articulación con el INSUS y el RAN permitió concretar 645 documentos que ahora brindan estabilidad, tranquilidad y futuro a cientos de familias. Aunque celebró este logro, recordó que aún existen familias en lista de espera y se comprometió a continuar con el programa hasta que cada hogar tenga la documentación correspondiente.

" Este es un compromiso cumplido, pero no concluido. Seguiremos trabajando incansablemente por las familias de San Pedro Tlaquepaque ", señaló.

También participaron en la ceremonia Melitón Osuna Escalera, representante regional del INSUS , y Leopoldo López Ordoñez, del RAN , quienes coincidieron en que esta labor conjunta responde a una visión humanista orientada a garantizar bienestar y seguridad jurídica.

