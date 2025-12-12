Luego de tres días del último sismo en Japón , el pasado jueves por la noche, el país del oriente volvió a registrar otro temblor a las 11:44 horas del viernes, tiempo local. Luego del siniestro, se volvió a activar la alerta de tsunami. A continuación más detalles.

El nuevo movimiento telúrico siguió a otro de magnitud 7.5 registrado a principios de semana, el cual causó heridos, daños leves y un tsunami en las comunidades costeras del Pacífico.

Al menos 34 personas resultaron heridas en el sismo del lunes frente a la costa de Aomori , la prefectura más al norte de Honshu . Un tsunami de más de medio metro sobre el nivel de la marea fue medido en el puerto de Kuji en la prefectura de Iwate antes de que se levantaran todas las advertencias de tsunami.

El suministro eléctrico se interrumpió para cientos de hogares, y se restableció en su mayoría el martes por la mañana.

Las autoridades habían advertido sobre posibles réplicas. Los funcionarios dijeron que después del sismo del lunes también hubo un ligero aumento en el riesgo de un terremoto de magnitud 8 y un posible tsunami en la costa noreste de Japón, desde Chiba, al este de Tokio, hasta Hokkaido.

La Agencia Meteorológica de Japón instó a los residentes de 182 municipios en el área a estar preparados en caso de emergencia en la siguiente semana, recordándoles que la advertencia no es una predicción de un gran terremoto.

Sismo vuelve a afectar a Japón; ¿hay alerta de tsunami?

Un sismo de magnitud 6.9 remeció el jueves el noreste de Japón y causó pequeñas olas de tsunami, pero no se reportaron daños aparentes.

El temblor del viernes se registró, nuevamente, frente a la costa este de la prefectura de Aomori, en el norte de Honshu, la principal isla del país, a una profundidad de 20 kilómetros, según la Agencia, que emitió un aviso de tsunami, mismo que se retiró dos horas más tarde.

Se reportaron pequeñas olas en las prefecturas de Hokkaido y Aomori, pero no se registraron daños graves o heridos de inmediato.

Los recientes temblores se registraron alrededor de la zona donde en 2011 un terremoto de magnitud 9 y un tsunami acabaron con la vida de casi 20 mil personas y destruyeron la planta nuclear de Fukushima Daiichi.

Con información de AP.

