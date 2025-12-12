El diputado Omar Cervantes Rivera, Vicecoordinador de la bancada naranja en el Congreso del Estado, impulsa diferentes iniciativas en favor de la vivienda para los jaliscienses.

En conferencia de prensa, el legislador explicó que presentó una iniciativa para garantizar el acceso constitucional a la vivienda como un derecho y no como un producto.

Detalló que esta iniciativa va muy avanzada y se espera sacar un dictamen en conjunto con otras compañeras diputadas para el mes de enero y se pueda garantizar de manera constitucional.

"El estado tiene que hacer todo el andamiaje jurídico, administrativo y presupuestal para que este asunto se pueda garantizar de una manera adecuada", sostuvo.

También presentó un acuerdo legislativo para solicitar al Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi) que tuviera un programa social de renta.

“Esto va aunando con el presupuesto de egresos del 2026 y que estamos por aprobar en los próximos días y donde estaremos dando la batalla para que se destine recursos al Ijalvi”.

El proyecto contempla un presupuesto de 100 millones de pesos para apoyar a 4 mil personas.

La tercera iniciciativa tiene que ver con la renta segura, donde se priorice métodos alternativos de conflictos para la solución de discrepancias y con ello dar seguridad al arrendador y arrendatario.

El funcionario también habló de la iniciativa de Regulación de Aplicaciones de Hospedaje de Corta Estancia, la cual presentará a partir de enero próximo.

AO

