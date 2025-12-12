Alistan inicio de la línea 4 del Tren Ligero

El próximo lunes 15 de diciembre, inician operaciones en la línea 4 del Tren Ligero tras más de 3 años de construcción.

El sistema, que conectará el Centro de Tlajomulco de Zúñiga con los límites de Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque, todavía tiene obras pendientes por concluirse, aunque son complementarias, según comentó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.

"Hay alrededor de 12 obras que van a quedar pendientes y que se van a trabajar estos meses. Nosotros creemos que esas obras pudieran estar culminadas en octubre del próximo año", dijo el gobernador.

El mandatario señaló que estas obras son, en su mayoría, complementarias de carácter vial como "pasos deprimidos, túneles, pasos seguros", entre otras.

Entre las obras pendientes, está la conclusión de un puente peatonal en la zona de Las Juntas, para conectar a la línea 4 con el sistema de transporte Macrobús, dijo el secretario de Transporte, Diego Monraz.

"Temas del cercado del puente peatonal, de algunos temas de ornato y de detalle. Lo que va a quedar pendiente va a ser un sendero seguro entre Las Juntas y la estación Fray Angélico de Macro Calzada".

Por otro lado, el mismo día comenzará la operación de las 5 rutas alimentadoras que conectarán a algunas colonias con las estaciones de la línea 4 del tren. Y su recorrido será el siguiente:

La A01 conectará la plaza principal de Tlajomulco de Zúñiga con la estación Tlajomulco Centro.

La alimentadora 02 unirá el fraccionamiento Renaceres con la estación Tlajomulco Centro.

La Alimentadora 03 irá desde la estación de Concepción del Valle con Chulavista.

La Alimentadora 04 tendrá un recorrido desde el fraccionamiento Arvento con la estación Real del Valle.

Y desde la estación Jalisco 200 Años con el centro de Guadalajara, en específico, con la zona de los 2 Templos estará la alimentadora 05.

En total, serán una flota de 16 unidades que integrarán las rutas alimentadoras de la línea 4.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB