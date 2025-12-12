Influenza: Salud Jalisco alerta por nueva variante; pide reforzar vacunación ante viajes a Norteamérica

La Secretaría de Salud Jalisco hizo un llamado a la población a extremar precauciones y reforzar la vacunación contra la influenza, ante la alerta emitida por la Organización Panamericana de la Salud respecto del incremento, a nivel internacional, de la variante H3N2 J421, especialmente en Europa, Canadá y Estados Unidos.

Aunque en México, y particularmente en Jalisco, no predomina todavía esta subvariante, el secretario de Salud del Estado, Héctor Raúl Pérez Gómez, destacó la importancia de extremar precauciones, especialmente en aquellos casos en los cuales se tenga un viaje previsto en esta temporada a Estados Unidos o Canadá, y ante la cercanía que se tiene con países donde sí se han registrado cuadros más graves asociados a esta mutación.

"La alerta que primero ocurrió en Europa ahora es una alerta para el continente americano. La emitió el pasado 04 de diciembre la Organización Panamericana de la Salud OPS). Y consiste en decirle a la población lo siguiente: se está incrementando la influenza H3N2 de tipo J421, estemos alertas, vacunémonos, porque lo que sí se ha definido en estos últimos días es que la vacuna que estamos utilizando (en Jalisco) sí está brindando la protección contra H3N2, subvariante J421", afirmó Pérez Gómez.

Explicó que la mutación en la hemaglutinina (identificada en el gen J421) ha "encendido" la vigilancia epidemiológica internacional, debido a la posibilidad de que algunos cambios genéticos modifiquen la gravedad de los cuadros o la eficacia del sistema inmune. Aún así, subrayó que el biológico disponible en el País y en Jalisco sí ofrece protección contra esta subvariante, lo que genera un escenario de mayor tranquilidad frente a la temporada invernal.

"En la actualidad, en la infectología estas situaciones nos van generando un poquito de alerta a partir de COVID-19 porque estas mutaciones a veces pueden tener comportamiento más grave o pueden burlar al sistema inmune y hacer menos eficaces las vacunas", señaló.

"El otro asunto es que la alerta consistió en que esta variante está generando cuadros más graves en Europa, en Canadá y Estados Unidos, pero en el caso de México y en específico Jalisco el subtipo de influenza que está predominando es H1N1, no H3N2, al menos por ahorita", añadió Pérez Gómez.

El secretario recordó que, hasta la semana epidemiológica más reciente, Jalisco acumula únicamente cuatro casos de influenza en lo que va de la temporada, pero insistió en mantener medidas preventivas entre quienes viajarán a zonas donde la circulación del virus está creciendo, particularmente Norteamérica.

Además de la vacuna, recomendó aplicar las medidas ya conocidas para reducir el riesgo de contagio en espacios concurridos.

"Una recomendación muy puntual a alguien que va a viajar a Estados Unidos o a Canadá es, vacúnese. Va a ir bien protegido incluso si llegara a tener contacto con H3N2. ¿Va a ir a Europa? Vacúnese. Efectivamente, va a ir a Estados Unidos y va a estar en algún evento altamente concurrido, etcétera. Bueno, incluso aquí en México cubre bocas o evita los sitios altamente concurridos. Las recomendaciones que siempre hemos hecho respecto a la prevención de enfermedad respiratoria", dijo el secretario de Salud.

El funcionario añadió, que el estado ampliará las pruebas genómicas para descartar la presencia de esta subvariante en los casos confirmados, y destacó que los antivirales disponibles siguen siendo eficaces contra la cepa.

"Lo que nos obliga es hacer mucha vigilancia epidemiológica, hacer más pruebas genómicas de los casos que se presenten como positivos para descartar que estemos teniendo esta subvariante de H3N2. Y ahora, el otro punto que también se está definiendo es que los medicamentos antivirales contra influenza que tenemos disponibles sí están siendo útiles contra esta cepa", señaló.

Pérez Gómez también recordó, que el sector público cuenta con vacunas adaptadas contra COVID-19, como la de Moderna, por lo que invitó a la población a recurrir al sistema de salud antes de optar por biológicos de venta privada.

"La tenemos en el sector público, vacuna contra COVID-19, por ejemplo, de Moderna, que es una vacuna adaptada. Las dos vacunas Pfizer y Moderna son vacunas adaptadas a las cepas circulantes y ahí, pues hombre, la recomendación es que aprovechen la gran oportunidad de que el biológico esté en el sector salud".

En este sentido, Pérez Gómez insistió en que la población adulta mayor puede recibir en una sola visita las vacunas contra COVID-19, influenza y neumococo, para aprovechar la disponibilidad de biológicos en la entidad.

"Yo invito a la población a que la aprovechen y que en una sola vuelta, por ejemplo, un adulto mayor se puede beneficiar de vacuna contra COVID-19, de vacuna contra influenza y de vacuna contra neumococo. Los tres biológicos los tenemos disponibles", finalizó la invitación el secretario de Salud Jalisco.

