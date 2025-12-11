La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que este miércoles integrantes de las administraciones de México y Estados Unidos se reunirán para llegar a un acuerdo relacionado con la deuda de agua que nuestro país mantiene con el vecino del norte, de acuerdo al Tratado de Aguas de 1944 . Sin embargo, la Mandataria negó una renegociación del acuerdo binacional.

La Presidenta aseguró que su gobierno mantiene pláticas permanentes con autoridades estadounidenses para encontrar una salida que permita cumplir con los compromisos internacionales, pero sin poner en riesgo el consumo humano de agua ni los derechos de los agricultores nacionales, luego de que Donald Trump amenazara con imponer un arancel de 5 % si México no entrega el volumen de agua establecido.

" Estamos buscando cumplir con el tratado sin afectar el consumo humano de agua, principalmente, y también con todos los gobernadores para tener un acuerdo y evitar un conflicto entre nosotros frente a lo que pueda plantear Estados Unidos ", señaló Sheinbaum.

No se renegocia el Tratado de Aguas

Ante el planteamiento de expertos que consideran que el tratado podría quedar rebasado por el crecimiento poblacional y la sequía —que ha sido catalogada como "excepcional" en tres ciclos recientes— Sheinbaum Pardo reconoció que el tema requiere ajustes, pero no una renegociación integral del documento de 1944.

" De acuerdo con todos los expertos, el tratado de 1944 es muy favorable para México; entonces, entrar a un proceso de renegociación quizá no es necesario ", explicó.

Lee también: HOY México llegaría a un acuerdo con EU sobre el Tratado de Aguas

En cambio, detalló que la vía adecuada son las actas y acuerdos adicionales, mecanismos que permiten actualizar la operación del tratado según la disponibilidad real de agua.

Recordó que ya se han firmado instrumentos de este tipo en 2000 y 2020, y que en los últimos meses la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) se ha reunido con mucha más frecuencia de la que establece el instrumento original.

La Presidenta señaló que estos ajustes permiten atender las necesidades de ambos países " de acuerdo con el ciclo de lluvia y a cuánta agua realmente está disponible ", sin modificar el tratado central.

" Más que renegociar el tratado, se trata de estar sentados permanentemente con Estados Unidos ", concluyó y enfatizó que México seguirá buscando el mejor acuerdo posible sin sacrificar el acceso al agua para la población nacional.

Asimismo, detalló que las reuniones siguen y que ambos países hicieron propuestas y contrapropuestas, las cuales se encuentran en análisis.

Reiteró su confianza en que se llegue a un acuerdo que beneficie a ambos países con el reconocimiento, señaló, de la cantidad de agua que existe y las necesidades de cada una de las naciones.

" Siguen reunidos. Se reunieron ayer, se hizo una propuesta. Repito, el tratado es muy claro en decir que, si hubo cinco años de sequía, pues tiene que reponerse lo que nos entregó en los siguientes cinco años. Entonces, nosotros estamos en el marco del tratado de 1944 y pues se está buscando, sin afectar ni a los agricultores ni, sobre todo, el consumo humano de agua, pues poder entregar el agua a los Estados Unidos de acuerdo con lo que dice el tratado ."

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF