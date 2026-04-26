El sarampión es una enfermedad viral que se transmite fácilmente por gotitas de saliva que una persona infectada expulsa al hablar, al toser o al estornudar. La infección ocurre en etapas, durante el transcurso de dos a tres semanas .

Infección e incubación

Durante los primeros 10 a 14 días tras el contagio, el virus del sarampión se propaga por el cuerpo. Durante este período, no se manifiestan síntomas, pues apenas se está alojando en el organismo.

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Signos y síntomas

El sarampión generalmente comienza con:

Fiebre

Leve tos continua

Goteo de la nariz

Ojos inflamados (conjuntivitis)

Dolor de garganta

Esta etapa relativamente leve dura de dos a tres días. NO se presenta sarpullido al inicio .

El sarpullido

Son pequeñas manchas rojas, algunas de las cuales están levemente elevadas. Los puntos y bultos en grupos estrechos hacen que la piel se vea manchada y de color rojo. El sarpullido inicial aparece en el rostro .

Durante los días siguientes, el escozor se esparce en el siguiente orden:

Brazos

Pecho

Espalda

Muslos

Pantorrillas

Pies

Al mismo tiempo, la fiebre aumenta y a menudo alcanza de 40 a 41 °C .

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¿Cómo prevenir?

La vacunación es la principal herramienta de prevención . Gracias a las vacunas, muchas personas están protegidas y los brotes pueden controlarse rápidamente.

Existen dos tipos de vacuna para proteger contra el sarampión:

Vacuna triple viral (SRP)

Se aplica en la infancia como parte del esquema básico

Protege contra sarampión, rubéola y paperas

Vacuna doble viral (SR)

Dirigida a personas adolescentes y adultas

Recomendada para quienes no han recibido la vacuna o no tienen certeza de haberla recibido

¿Quiénes deben vacunarse?

Niñas y niños de 6 meses a 9 años

Adolescentes y personas adultas de 10 a 49 años que no cuenten con esquemas completos de vacunación

El sarampión en Jalisco

Jalisco ha logrado disminuir el número de contagios de sarampión confirmados por semana a partir del gran número de personas que se ha sumado a la vacunación como medida de prevención, según dio a conocer el secretario de Salud del Estado, Héctor Raúl Pérez.

En rueda de prensa informó que fue durante la Semana Epidemiológica 6 (del 8 al 14 de febrero) que se alcanzó el mayor pico de contagios en lo que va de este 2026, pero a partir de la semana subsecuente inició el descenso de los mismos, teniendo, hasta el último corte de la Semana 15 (del 12 al 18 de abril), solo 138 casos confirmados .

Actualmente, refirieron las autoridades sanitarias de Jalisco, se tiene al municipio de El Salto como uno de los municipios de atención prioritaria por reportar más casos de sarampión, por lo cual, refirió David Sánchez González, subdelegado médico del ISSSTE, desde este organismo de salud se impulsan estrategias específicas para la vacunación de personas, particularmente menores de edad, contra esta enfermedad, incluyendo brigadas casa por casa en algunas de las colonias más vulnerables.

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