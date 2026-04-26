Guadalajara se prepara para celebrar a lo grande el Día de las Infancias con una agenda llena de actividades gratuitas pensadas para el disfrute, aprendizaje y convivencia de niñas y niños como parte del programa del Festival Cultural Permanente LATE 2026.

La Dirección de Cultura, en conjunto con la Comisión edilicia de Asuntos de la Niñez, anunció una serie de eventos que se llevarán a cabo a partir de este fin de semana en distintos puntos de la ciudad.

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Espacios como bibliotecas, centros culturales y museos abrirán sus puertas con talleres interactivos, dinámicas artísticas y actividades recreativas, entre las propuestas destacan sesiones de juegos, actividades de expresión artística, conciertos y convivencias diseñadas especialmente para el público infantil.

A través de un comunicado, el Gobierno de Guadalajara destacó la importancia de escuchar a la niñez y generar entornos que favorezcan su desarrollo integral, además subrayó que estas iniciativas no solo buscan celebrar, sino también fortalecer el bienestar, la convivencia familiar y la participación social desde temprana edad.

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Agenda cultural por el Dia del NIño y la Niña en Guadalajara

La programación completa de actividades de entrada libre puedes consultarla en la siguiente información o a través de las redes sociales de la Dirección de Cultura, donde se detallan horarios y sedes para que ninguna familia se quede fuera de esta celebración.

Biblioteca Fray Antonio de Segovia

30 de abril a las 15:00 horas. Convivio, juegos tradicionales y concurso de talentos para niñas y niños de San Andrés

Centro Cultural San Andrés

30 de abril a las 16:00 horas. Celebración, convivio y juegos tradicionales

Centro Creativo La Ferro

30 de abril a las 16:00 horas. Festival de la niñez: Actividades, rifas, concursos, juegos y más

Centro Cultural Ex Hacienda Oblatos

27 de abril a las 16:00 horas. Taller La maleta de María Luisa. Festejo para nuestros pequeños grandes artistas.

Centro Cultural Atlas

30 de abril a las 18:00 horas. Una tarde llena de diversión: juegos, premios, carrera infantil y presentación artística para toda la familia.

CORTESÍA/ Cultura Guadalajara.

Globo, Museo de la Niñez

26 de abril Talleres infantiles durante el día (fábrica de sueños, creatividad, imaginación y cuidado del agua)

30 de abril (Día del Niño) Talleres, teatro, conciertos y actividades familiares durante todo el día.

CORTESÍA/ Cultura Guadalajara.

Museo Panteón de Belén

26 de abril a las 11:00 horas: Laboratorio sensorial con música (niños de 7 a 12 años)

CORTESÍA/ Cultura Guadalajara.

Museo de Paleontología

Todo el mes (abril) Exposición fotográfica y recorridos guiados

Sábado y domingos (abril) Proyección de documentales

26 de abril de 11:00 a 16:00 horas. Festival de las cactáceas

26 de abril a las 13.30 horas. Taller: Quiero ser paleontólogo

2 de mayo a las 12:00 y 13:00 horas. Taller: Planta tu salsa

MUPAG

30 de abril Talleres creativos, mural colectivo, recorridos y actividades familiares durante todo el día

CORTESÍA/ Cultura Guadalajara.

Museo de la Ciudad

30 de abril Taller: Lotería de arte (niñas y niños)

2 y 3 de mayo Talleres artísticos para todas las edades

CORTESÍA/ Cultura Guadalajara.

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