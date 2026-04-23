Este jueves, en rueda de prensa semanal, Juan Pablo Hernández, secretario de Seguridad de Jalisco, dio a conocer que son cinco los minicasinos de máquinas tragamonedas que han sido desmantelados en las últimas semanas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) , como parte de la estrategia impulsada por los tres órdenes de gobierno para erradicar este tipo de dispositivos ilegales.

Los "casinos" ubicados en la ZMG

Resaltó que no se trata de negocios como tienditas "de la esquina", papelerías o similares que tienen dos o más máquinas tragamonedas, sino de espacios constituidos únicamente por este tipo de dispositivos que funcionan como casinos clandestinos en distintas colonias de la ciudad, los cuales ya están en la mira de las autoridades como parte de una estrategia regional que incluye a los estados vecinos de Jalisco y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

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Entre ellos se encuentra, por ejemplo, el ubicado en la Zona Centro de Guadalajara, que se hallaba en un local en el cruce de las calles Joaquín Angulo y Belén, de donde se retiraron y confiscaron nueve máquinas tragamonedas el pasado 19 de marzo.

También se encuentra el caso del minicasino desmantelado el pasado 16 de abril, en la colonia La Mojonera, en Zapopan, de donde las autoridades de los tres niveles de gobierno se llevaron 59 máquinas de este tipo, todas confiscadas de un mismo sitio.

La situación sobre los minicasinos ya había sido alertada por EL INFORMADOR desde julio del año pasado, cuando se dio a conocer cómo opera uno de estos centros ubicado junto al Arroyo Seco, en la colonia Arenales Tapatíos, también en Zapopan, justo en el cruce de Arroyo Hondo y Diamante.

En el sitio se reportaban más de 15 máquinas tragamonedas con costos desde un peso hasta los 10 pesos "por tirada", al cual acudían por igual niños y personas adultas, entre cervezas y cigarros.

Los posibles vínculos con el crimen organizado

Apenas la semana pasada, el secretario Juan Pablo Hernández reconocía que se ha identificado que este tipo de máquinas y de espacios se encuentran ligados al crimen organizado , quienes se encargan de imponerlas en los negocios y de operarlas para cobrar las ganancias.

Francisco Jiménez Reynoso, académico e investigador de la Universidad de Guadalajara, ya había alertado sobre los posibles vínculos entre el crimen organizado y estas máquinas, señalándolas como " una extensión más de las empresas del crimen organizado ".

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Y, de hecho, tras la captura y abatimiento de Rubén Oseguera, alias "El Mencho", se dio a conocer, a través de registros obtenidos por El Universal, que el también llamado "Señor de los Gallos" obtenía fuertes ingresos a través de estos minicasinos; tan solo en diciembre de 2025, habrían generado alrededor de medio millón de pesos, al parecer, obtenidos únicamente de la región donde fue abatido .

A partir de los operativos que han reforzado en las últimas semanas, se logró el decomiso de 60 de estas máquinas en Casimiro Castillo y otras 36 de un minicasino en la colonia Tetlán, en un local de las calles Guinea y Gigantes, en Guadalajara.

Juan Pablo Hernández también aprovechó para instar a la ciudadanía a denunciar este tipo de espacios a la línea 089 o los números de la Secretaría de Seguridad, a fin de erradicar estos espacios que no solo representan un riesgo de ludopatía, sino también de que sean centros para la comisión de distintos ilícitos.

"Vamos a seguir con este trabajo y esta coordinación porque sabemos que parte de este recurso pudiera llegar a grupos delictivos. Y de igual manera, pues la afectación que tienen las personas y los menores de edad de poder desarrollar una ludopatía, y que posteriormente son problemas más graves que pueden tener consecuencias en su economía, en las familias y, obviamente, los menores de edad", finalizó el secretario.

El dato: Las máquinas tragamonedas están prohibidas en la nueva reforma a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, así como en el Reglamento para el Centro de Apuestas de Jalisco .

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