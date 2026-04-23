Lina Alejandra Rodríguez, quien fuera la secretaria nacional de Mujeres Ganaderas de México, fue asesinada la tarde del miércoles 22 de abril en un establecimiento comercial ubicado en el estado norteño de Chihuahua. El crimen fue condenado por el sector ganadero.

El homicidio ( hasta ahora NO catalogado como feminicidio ), ocurrió en el municipio Cuauhtémoc y fue anunciado en redes sociales por su madre, Lina Castillo, quien exigió justicia por la muerte de su hija.

El atentado mortal habría sido acto de un sujeto que atacó a varias mujeres en un establecimiento de Agro Cali, empresa de comercialización de granos y ganado .

Lee también: Hacienda denuncia a sujetos vinculados con dos grupos delictivos ante la FGR

Piden no darle carpetazo al tema

"Estoy llena de rabia y de dolor, de impotencia de ver que estamos en un mundo donde la gente está llena de envidia y donde la maldad acaba con vidas inocentes: exijo justicia", escribió la madre de la funcionaria en redes sociales tras dirigir sus demandas a la gobernadora del estado, Maru Campos, y a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Desde la tarde de ayer, la madre de Rodríguez ha compartido decenas de publicaciones que condenan la muerte violenta, y ha difundido imágenes en las que pide justicia para que el caso no quede impune en un país donde un promedio de diez mujeres son asesinadas al día.

Por su parte, en un comunicado, la Unión Ganadera Regional de Chihuahua condenó el acto violento e hizo un llamado al Estado de derecho, así como a "la construcción de condiciones de seguridad para el desarrollo de las actividades productivas y el bienestar de las familias que dependen de estas".

Te recomendamos: Policías de Jalisco reciben nueva capacitación de EU en materia de trata de personas

También la red de Mujeres Ganaderas de México en diferentes estados del país (Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero) alzaron la voz contra la muerte violenta de Rodríguez.

La violencia contra las mujeres en Chihuahua

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) mantiene abierta la investigación por homicidio doloso para esclarecer el móvil del ataque y la identidad del responsable, según medios nacionales.

Chihuahua es uno de los estados que históricamente han acumulado el mayor número de feminicidios en el país ; además, la extorsión es uno de los principales problemas de seguridad que afectan a los dueños de negocios.

También es uno de los siete estados que concentran el 50.5 % de los homicidios en el país , según las últimas cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Te puede interesar: Mazatlán FC se despide del puerto de Sinaloa por violencia e incertidumbre jurídica: Salinas Pliego

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF