El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este domingo 26 de abril deficiente calidad del aire en algunas zonas del AMG, como Las Pintas con 102 puntos IMECA.

¿Cuál es la calidad del aire hoy 26 de abril en Guadalajara?

El peor nivel de calidad del aire en el AMG se registró en Santa Margarita con 27 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Las Pintas con 102 puntos IMECA.

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire Atemajac 34 Buena Country 31 Buena Oblatos 41 Buena Centro 52 Buena Tlaquepaque 38 Buena Loma Dorada 55 Buena Águilas 33 Buena Las Pintas 102 Buena Miravalle 71 Aceptable Santa Fe 75 Buena Santa Margarita 27 Buena Santa Anita 55 Buena

¿Hay contingencia hoy 26 de abril en Guadalajara?

De acuerdo a la SEMADET, este domingo 26 de abril el AMG se encuentra libre de contingencia ambiental. De acuerdo a la institución, se registra un índice de aire y salud buena; el nivel máximo registrado se encuentra en la estación Atemajac.

¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la pésima calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

Prohibido realizar cualquier tipo de quema.

Reducir el uso de vehículos.

Evitar actividades al aire libre.

Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 y a personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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