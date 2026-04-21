A partir del gran número de personas que se ha sumado a la vacunación como medida de prevención, es que Jalisco ha logrado disminuir el número de contagios de sarampión confirmados por semana , según dio a conocer este martes el secretario de Salud del Estado, Héctor Raúl Pérez.

En rueda de prensa informó que fue durante la Semana Epidemiológica 6 (del 8 al 14 de febrero) que se alcanzó el mayor pico de contagios en lo que va de este 2026, pero a partir de la semana subsecuente inició el descenso de los mismos, teniendo, hasta el último corte de la Semana 15 (del 12 al 18 de abril), solo 138 casos confirmados.

Esta semana, dijo Pérez Gómez, se han confirmado 12 casos, y se tienen en estudio 161 más. En total hay 300 casos activos de sarampión (los cuales epidemiológicamente se contagiaron en las dos semanas previas).

Repunte durante vacaciones encendió alertas

En este sentido, de acuerdo con las autoridades de Jalisco, durante el periodo vacacional sí se tuvo un ligero incremento en cuanto a los casos de sarampión, posiblemente asociado a la temporada vacacional, considerando que en la Semana 13 se confirmaron 216 casos, y en la Semana 14 fueron 221.

"Por eso estuvimos insistiendo, antes de irnos de vacaciones, en que los padres de familia aprovecharan el periodo vacacional para llevar a vacunar a sus hijos. Ya retomamos el paso en esta semana epidemiológica y volvemos a estar en 138 (casos confirmados). Aunque son cifras preliminares, no creemos que vayamos a empatarnos con la semana epidemiológica anterior", dijo Pérez Gómez.

CORTESÍA

Algunos de los municipios que fueron foco de atención en el periodo vacacional fueron Talpa de Allende, por el tema de la Romería de la Virgen de Talpa, y Tlaquepaque, particularmente la zona de San Martín de las Flores, por el contexto de la Judea.

Municipios prioritarios y brigadas de vacunación

Actualmente, refirieron las autoridades sanitarias de Jalisco, se tiene al municipio de El Salto como uno de los municipios de atención prioritaria por reportar más casos de sarampión, por lo cual, refirió David Sánchez González, subdelegado médico del ISSSTE, desde este organismo de salud se impulsan estrategias específicas para la vacunación de personas, particularmente menores de edad, contra esta enfermedad, incluyendo brigadas casa por casa en algunas de las colonias más vulnerables.

"La estrategia principal es atacar los focos vulnerables, los grupos vulnerables, las zonas críticas que nos marcan los mapas de calor de la Secretaría de Salud, y así lo hacemos de forma coordinada. Esa es la parte fundamental de las estrategias", dijo Julio Agustín Bueno, titular de la jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas del IMSS.

Llamado urgente a no bajar la guardia

Sin embargo, refirieron las autoridades sanitarias, no se trata de bajar la guardia, sino de seguir acatando las medidas de prevención para evitar que los contagios vuelvan a subir, y que aquellas personas quienes no han acudido a recibir su vacuna contra esta enfermedad la adquieran, a fin de protegerse del sarampión y proteger a sus seres queridos.

El secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez, destacó la necesidad de que las madres, padres de familia y personas cuidadoras acudan a la vacunación principalmente de las niñas y niños pequeños, pues se trata de un sector vulnerable en el cual una enfermedad no prevenida ni atendida puede representar la muerte.

En este sentido comentó el caso de uno de los niños que murió en Jalisco a consecuencia del sarampión, cuya enfermedad también puso en estado grave a su hermanito, y ninguno de los dos había sido vacunado.

"Fue un pequeñito a quien no se le había aplicado ni una vacuna. Y estuvo también muy grave su hermanito, también con alto riesgo de fallecer. Y ninguno de los dos tenía una sola dosis de vacuna, no contra el sarampión, sino contra ningún patógeno, ninguna vacuna.

"Este tipo de situaciones pues, creo que en estos momentos, en pleno Siglo XXI, no podemos seguirlas permitiendo, particularmente a los padres de familia que tienen a su cargo lo más valioso, que son sus hijas e hijos", consideró el secretario.

EE