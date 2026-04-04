Sábado de Gloria: ¿De cuánto es la multa por desperdiciar agua en Guadalajara?

La costumbre de arrojarse agua durante el Sábado de Gloria nació como un ritual de purificación masivo durante la vigilia pascual de la Semana Santa. Debido a la considerable cantidad de fieles que asistían a las iglesias católicas, los sacerdotes optaban por salpicar o arrojar agua a la multitud en lugar de llevarlos uno por uno a la pila bautismal . Sin embargo, lo que comenzó como un acto de fe y renovación espiritual hoy representa un grave riesgo ambiental y económico .

La escasez hídrica ha obligado al municipio de Guadalajara a transformar esta práctica popular en una falta administrativa severa. Las autoridades han dejado claro que priorizarán el cuidado del agua frente a las tradiciones populares que, lamentablemente, ya no son sostenibles .

¿De cuánto es la multa por desperdiciar agua en Guadalajara?

Si decides ignorar las advertencias oficiales este fin de semana, el golpe a tu bolsillo será verdaderamente contundente.

UNSPLASH / A. Mass

De acuerdo con los reglamentos de Justicia Cívica de Guadalajara, " desperdiciar, desviar o impedir el uso del agua " es una infracción directa. Estas normativas establecen sanciones económicas que van de 20 a 50 veces el valor de la UMA (Unidad de Medida y Actualización) . En términos reales, esto significa que las policías municipales pueden imponerte multas que oscilan desde los 2 mil 346 hasta los 5 mil 865 pesos , dependiendo de la gravedad de la falta.

Además, en situaciones de reincidencia o alteración del orden público, los infractores se enfrentan a posibles arrestos inconmutables que pueden ir de las 18 a las 36 horas en los separos municipales .

Las sanciones del SIAPA y tips clave para cuidar el agua

Más allá de las policías locales, el SIAPA (Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado) ha implementado un operativo aún más estricto para frenar el derroche.

Si los inspectores te sorprenden usando mangueras en la vía pública, las penalizaciones alcanzan hasta los 17 mil 596 pesos para uso habitacional y superan los 56 mil pesos en giros industriales .

Para evitar estas sanciones, sigue esta lista de puntos clave:

Evita el uso de mangueras : Limpia tus banquetas o tu vehículo utilizando únicamente una cubeta.

: Limpia tus banquetas o tu vehículo utilizando únicamente una cubeta. Denuncia el desperdicio : Repórtalo de forma anónima al SIAPA al 33 3668 2482.

: Repórtalo de forma anónima al SIAPA al 33 3668 2482. Cambia la tradición : Sustituye actividades en las que el agua sea el protagonista por actividades recreativas en familia.

: Sustituye actividades en las que el agua sea el protagonista por actividades recreativas en familia. Revisa tus instalaciones: Aprovecha el tiempo libre para reparar fugas domésticas y asegurar un consumo eficiente.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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