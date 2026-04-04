Chapala y presas de Jalisco mantienen niveles favorables al inicio del estiaje en 2026

El lago de Chapala y la mayoría de las principales presas de Jalisco mantienen niveles favorables de almacenamiento al inicio de la temporada de estiaje, resultado de las lluvias acumuladas durante el último temporal. Los registros representan un respiro luego de varios años marcados por condiciones de sequía en la región.

De acuerdo con el reporte técnico de monitoreo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), ninguna de las presas estratégicas del estado se encuentra en condición crítica. Aunque algunos embalses se mantienen por debajo de su Nivel de Aguas Máximas Ordinarias (NAMO), el almacenamiento general se mantiene dentro de rangos considerados estables para esta época del año.

El lago de Chapala, principal fuente de abastecimiento para el Área Metropolitana de Guadalajara, se ubica actualmente en el 68.77% de su capacidad, con un almacenamiento de 5 mil 430.67 hectómetros cúbicos y una extracción de 5.02 metros cúbicos por segundo. Aunque se encuentra por debajo del NAMO, el embalse conserva un nivel estable que permite mantener el suministro hídrico para la metrópoli.

Este cuerpo lacustre, alguna vez conocido como el mar chapálico, ha mostrado una recuperación significativa tras el temporal de lluvias pasado, lo que ha permitido sostener niveles superiores a los registrados durante años recientes de sequía.

Según datos del SIAPA, el lago de Chapala aporta alrededor del 60% del agua que consume el Área Metropolitana de Guadalajara, por lo que su nivel continúa siendo un indicador clave para la seguridad hídrica de la región.

Presas Calderón, El Salto y El Zapotillo refuerzan abasto de agua a la ZMG

La presa Calderón registra un nivel de 67.08% de su capacidad. Este embalse continúa siendo una fuente importante de suministro para zonas del norte y poniente de la metrópoli.

La presa El Salto se ubica al 86.36% de su capacidad, aunque sin aportar agua a la ZMG, mismo caso que la presa El Zapotillo.

Ambos embalses fueron interconectados para que, junto a la presa Calderón, se dote de 3 metros cúbicos por segundo a la ZMG.

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YC