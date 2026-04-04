Dónde ver EN VIVO Atlético de Madrid vs Barcelona por La Liga 2026

Barcelona y Atlético de Madrid disputan hoy el primero de tres partidos que sostendrán en una semana, correspondiente a la fecha 30 de LaLiga y donde los culés juegan por mantener la ventaja que los tiene en primer lugar.

El líder no puede permitirse ningún tropiezo si quiere mantener esa diferencia en un tramo decisivo de la temporada que afrontará con la sensible baja de Raphael Dias 'Raphinha'.

El internacional brasileño estará cinco semanas fuera por una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho, sufrida en el amistoso en el que Brasil cayó ante Francia (1-2) en Foxborough (Estados Unidos). Se trata de una dolencia similar a la que ya le hizo perder casi dos meses de competición entre octubre y diciembre.

Una baja que altera los planes de Hansi Flick, quien no solo pierde a un jugador que esta temporada ha acumulado 19 goles y 8 asistencias en todas las competiciones, sino también al futbolista que mejor interpreta la presión alta que el técnico alemán ha implementado desde su llegada.

Su ausencia abre la puerta de la titularidad a Marcus Rashford. El inglés, que ha disputado 89 minutos durante el parón, tiene la oportunidad de reivindicarse en su posición natural y ganarse un puesto en la plantilla del Barcelona para la próxima temporada, empezando por este sábado en el feudo rojiblanco.

Más allá de la baja de Raphinha, Flick no ha tenido que lamentar otros contratiempos durante este último parón internacional previo al Mundial. De hecho, la ventana ha servido para recuperar a Jules Koundé y Alejandro Balde, quienes se lesionaron muscularmente precisamente ante el Atlético de Madrid en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey hace un mes.

Enfrente, en el Atlético, asegurado prácticamente un lugar entre los cuatro primeros, el objetivo mínimo de cada temporada, la prioridad en la secuencia de tres duelos con el Barcelona está más allá de este sábado: se sitúa en la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones que comenzará el miércoles en el Camp Nou y concluirá una semana más tarde en el Metropolitano, sólo tres días antes de la final de la Copa del Rey.

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, participa en la procesión del Jesús Nazareno de Medinaceli, celebrada este Viernes Santo en Madrid. EFE/D. González

¿Dónde ver Atlético de Madrid vs. Barcelona?

Atlético de Madrid vs. Barcelona

Hora: 13:00 horas

Canal: SkySports

Alineaciones probables del Atlético de Madrid vs. Barcelona:

Atlético de Madrid: Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Giuliano o Vargas, Koke, Baena, Nico González; Griezmann y Sorloth o Lookman.

Barcelona: Joan García; Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Pedri, Marc Bernal; Lamine Yamal, Fermín López, Marcus Rashford; y Lewandowski.

